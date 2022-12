Nogales: Con malabares Jesús logra llevar el sustento a casa

NOGALES.- Un desafortunado accidente, desde que tenía un año y cinco meses de vida, dejó a Jesús Fabián López, ahora de 22 años de edad, con discapacidad permanente. Tiene problemas de movilidad y aprendizaje. Su mamá, que lo cuidaba, falleció hace varios años. Posteriormente, su papá se alejó de él. Vive con sus tíos y primos.

Con lenguaje entendible, Jesús Fabián, comentó que hace malabares con naranjas, las cuales arroja al aire y algunos automovilistas que hacen alto en el semáforo del crucero vial, de la prolongación Obregón y avenida Nuevo Nogales, le brindan algunas monedas.

No me gusta pedirle a la gente así nomás, sin hacer nada, trato de hacer algo para ganarme la comida” expresó.

Eso lo hace sentir mejor al llegar con algo de sustento diario a su casa, con sus tíos y dos primos, con la particularidad que esta actividad la realiza con una sola mano porque la otra sufre distrofia, producto del mismo accidente, la cual trata de esconder.

Jesús Fabián es algo inocente para su edad, pero hace la lucha por sobrevivir y expresa con sinceridad y algo de pena, que no sabe leer ni escribir porque no se le pegan las letras, por eso no puede estudiar.

En el día logra reunir entre 300 y 400 pesos, aunque hay ocasiones que le va mejor “porque hasta billetes me han dado”, dijo con ingenuidad al indicar que lo que más le gusta es la comida.

Vive en colonia Las Acacias, a la salida Sur de Nogales y dependiendo del clima llega en el transcurso de la mañana, en camión. En ocasiones se retira hasta las 22:00 horas y paga taxi de regreso.

Expresó que, aunque el Gobierno lo ayuda económicamente, por su discapacidad, la misma no es suficiente.

Respecto a su accidente, dijo que éste sobrevino (según le contaron sus familiares) cuando se encontraba en un portabebé, dentro de un tráiler y no estaba bien abrochado. La puerta del vehículo estaba abierta y él estaba jugando.

Entonces cayó del tráiler y se fue rodando cuesta abajo, en una calle de la colonia Colosio. De repente una pesada llanta con rin con la que jugaban otros niños más grandes, metros más arriba, se les soltó y también lo golpeó quedando seriamente lesionado desde ese día.

Agregó que solamente sabe que su papá vive en Estados Unidos y que tiene otros hermanos más grandes, pero están casados con sus propias familias y que le gusta valerse por sí mismo; por eso vive con sus tíos y primos.