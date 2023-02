Nogales: José Luis hace su "luchita" y diario trabaja en equipo con su esposa e hijos en la garita Dennis DeConcini

NOGALES.- Con el apoyo de su esposa y dos hijos que le ayudan diariamente a hacer la miel para los raspados y cocinar las frituras, elotes y tamales, José Luis Franco, se gana la vida en la entrada de la garita Dennis DeConcini.

Dijo que hace su “luchita”, honradamente, desde hace 25 años vendiendo sus productos a los automovilistas que van de paso hacia Estados Unidos y clientes de otros comercios formales que se encuentran a los alrededores.

También vende pepihuates, diablitos (raspados enchilosos), cocteles de elote, tostitos preparados y hasta tamales con hojas de plátano, mismos que elabora sabrosamente su esposa.

Venden raspados, frituras, elotes, pepihuates, tostitos y tamales FOTO: MARCO MANRÍQUEZ

Durante los años que lleva en ese lugar, a un costado de la plaza Las Banderas, le ha tocado ver muchos incidentes, algunos chuscos y otros violentos, dijo el residente de la colonia Pueblitos que diariamente hace el recorrido en su inseparable moto triciclo, desde su casa a la plaza.

Incluso me han querido llevar de ‘corbata’, y amenazado, algunos que quieren meterse a fuerzas, a la fila. Eso está prohibido. Además, yo pago mi permiso para estar aquí.

“Quieras o no, si da ‘miedito’, ya que algunos han querido echarme encima sus ‘trocotas’ y me han amenazado con mandarme a ‘levantar’ si no me muevo. Duro días volteando para todos lados, ya no sé si me da coraje, miedo o vergüenza”, expresó como burlándose de sí mismo.