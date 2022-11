Nogales: Enciende “arcoíris” las alarmas por su peligrosidad

NOGALES, Sonora.-Es una pastilla muy adictiva, peligrosa, mortal y llamativa por sus multicolores; se llama “arcoíris”, y es una de las presentaciones del fentanilo, droga que alarmantemente gana terreno entre jóvenes y adultos, coinciden especialistas.

Aunque el “crystal”, mariguana, cocaína y heroína, son de las drogas más comunes, desde 2018 a la fecha se incrementó en un alarmante 1,610% la incautación de fentanilo en Estados Unidos, según estadísticas recabadas por la investigadora Claudia Hernández.

La licenciada en Técnicas de Salud Conductual con especialidad en grupos juveniles y comunitarios manifestó que ya se han presentado al menos 80 muertes por sobredosis en este lapso, en la región de Nogales, Arizona.

En lo que respecta a Estados Unidos, dijo, se considera que entre febrero de 2021 y febrero de 2022, casi 109 mil personas perdieron la vida por esta razón por el consumo de esa droga.

MUY PELIGROSA

Claudia Hernández, quien es integrante de Círculos de Paz (Circle of Peace) en Nogales, Arizona, expuso que la mayor peligrosidad del “arcoíris” o fentanilo radica en su potencialidad, ya que es 50 veces más fuerte que la morfina (derivado de la heroína) y los que las producen lo hacen ilegalmente.

No hay control de la cantidad del ingrediente activo (fentanilo) que se les está poniendo a las pastillas o píldoras y las reacciones no se hacen esperar, máxime cuando el consumidor apenas va empezando y no tiene tanta tolerancia, sobreviniendo las sobredosis.

No se tiene que ser un consumidor asiduo para tener consecuencias fatales, porque con una sola vez es suficiente, testimonios sobran”, dijo.

LA PREVENCIÓN ES IMPORTANTE

Indicó que es urgente hacer algo al respecto y no ver nada más lo que está pasando porque el fentanilo está tomando mucho auge entre los jóvenes de la comunidad nogalense, en ambos lados de la frontera, aunque también el consumo se está dando en adultos.

Durante la conferencia binacional “Arcoíris, la nueva droga”, para abordar esta temática, resaltó la importancia de atender a los jóvenes que todavía no han usado esta sustancia (prevención) o que apenas están iniciando en su consumo.

“El fentanilo ya está en nuestras comunidades. No es algo que nomás se vea en redes sociales. Ya se han registrado muchas sobredosis y otras consecuencias negativas del uso y transportación de esta sustancia, mayormente en Arizona”, señaló Claudia Hernández.

MISMA SITUACIÓN

Del lado mexicano, en Nogales, Sonora, el problema no dista mucho del de su ciudad hermana en Arizona, con la diferencia que se palpa más el problema en las calles, por situaciones económicas y desinformación del problema, coincidieron encargados de instituciones de asistencia social.

Yolanda Rocha González, directora del Centro de Integración para Adictos y Alcohólicos en Recuperación (Ciaar), dijo que alrededor del 90% de los que ingresan llegan con problemas de drogadicción, mayormente por consumo de “crystal” y en menor escala, fentanilo, o ambos, y sólo el 60% se rehabilita.

Bigvai Flores Ballinas, directora de Compassion Home (Casa de la Compasión), organización que asiste semanalmente a más de 300 personas en situación de calle, concordó con lo informado por la representante del Ciaar, en el sentido que el problema de adicción a las drogas es muy fuerte.

“Ya no son las drogas tradicionales, ahora son otras más fuertes, adictivas y mortales como el ‘crystal’, pero el fentanilo y sus presentaciones novedosas de multicolores, como el ‘arcoíris’ vienen en auge”, externó Flores Ballinas.

APOYO DE PADRES

Zulema Thomé, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Nogales, comentó que, aunque en la dependencia que ella encabeza no es tan grave el problema, sí ha habido casos que son atendidos por personal especializado por consumo de “crystal” o fentanilo (30%); el restante usa principalmente alcohol, tabaco o mariguana.

En el CIJ Nogales se han atendido, de enero a septiembre del presente año, poco más de 280 personas para tratamiento de consumo de drogas y salud mental, de las cuales el 45% son mujeres y el 55% son varones. De esos casos, la mayoría corresponden a jóvenes de bachillerato y de secundaria inconclusa (alrededor del 46%).

También consideró que el fentanilo es una droga, en sus distintas presentaciones, entre ellas el “arcoíris”, que va en progresivo aumento y sólo basta observar la gran cantidad de personas que deambulan en situación de calle, con este problema.