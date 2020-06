No se puede pensar en ganancias, representante de comerciantes Nogales

NOGALES, Sonora .- No hay clases, graduaciones, no hay un mundo de gente pero las ventas están “goteando’’ y queremos seguir subsistiendo, no perder empleos y conservar negocios, aseguró el representante de comerciantes del Centro de la ciudad.

Alfredo Lara Villegas indicó que a poco más de una semana de abrir las puertas continuan con locales abiertos y ya iniciaron a regalar cubre-bocas a las personas que andan en la calle y a quienes entran a los comercios.

“Y estamos contando con la sana distancia dentro de nuestros locales tanto la gente que trabaja con nosotros, gracias a Dios creo que el Gobierno nos va a dejar trabajar siempre y cuando tenemos que contar todas estas medidas’’, dijo.

El comerciante reconoció que no están teniendo las ventas de otros años, pero que seguramente éste será el tenor de todo el 2020.

“A nosotros los que nos interesa es conservar nuestro trabajo, no podemos pensar en ganancias sabiendo la situación que esta en nuestro País; los niños siguen sin clases y eso normalmente nos pega de 50% al 60% en nuestras ventas’’, resaltó.

Cuando los niños están de vacaciones la actividad económica se paraliza, recalcó.

Lara Villegas añadió que al “gotear’’ las ventas cuando menos permitirá pagara los costos de operación y mantener los trabajos y tiendas abiertas.

“No podemos pensar en ganancias, con que nos mantengamos y sigamos en el trabajo de una manera seguimos apoyando al Gobierno’’, externó.

El representante de comerciantes añadió que próximamente tendrán una reunión con el Gobierno municipal para que una vez que se abra por completo el comercio, qué medidas implementar para reactivarlo.