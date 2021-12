No se prevé otro cierre de fronteras: Ken Salazar

NOGALES.- Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que no hay ninguna intención de cerrar las fronteras nuevamente.

• El embajador de EU en México, Ken Salazar,

realizó gira por Sonora,

el miércoles estuvo en Hermosillo

y ayer en Nogales.

Pero, resaltó el diplomático, se tiene que conocer que todos los que quieran cruzar la frontera lo tienen que hacer legalmente y que se tiene el requisito de estar vacunados.

En su visita al Consulado de Estados Unidos en Nogales expuso que no hay intención de volver a restringir el paso fronterizo, pero que no se sabe qué pasará en el futuro, y que ojalá no se tenga que cerrar.

El embajador destacó que están sujetos a la orden de las cortes que han indicado que se debe seguir con el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

Pero señaló que se trabaja con el Gobierno mexicano para asegurar que haya un tratamiento humano para los migrantes que están en la necesidad de pedir asilo.

Esperamos qué soluciones están tratando, están viendo los tres gobiernos de Norteamérica, cómo podemos crear un sistema para regularizar quién entra a los países y la gente que busca trabajo”, dijo.

TRÁFICO DE ARMAS

El embajador estadounidense Ken Salazar opinó que el tema del tráfico de armas es un problema en el que las dos naciones tienen responsabilidad, por lo que el problema debe resolverse trabajando juntos.

Nosotros de la parte de Estados Unidos reconocemos que muchísimas de las armas que vienen acá a México son armas que vienen de Estados Unidos; estas cadenas de criminales están enfocados en esa cosa, tenemos grupos que están trabajando en hacer todo lo que sea posible contra ellos”, agregó.

DONACIÓN DE VACUNAS

Salazar detalló que Estados Unidos ha donado al Gobierno mexicano 13 millones de vacunas, y que el apoyo continuará.

“Va a seguir, en el año anterior hemos donado los Estados Unidos 13 millones de vacunas a México y estamos trabajando cercanos con el Gobierno mexicano”, expresó.

El diplomático añadió que muchas de las vacunas han llegado a la frontera.

Es primera preocupación del presidente Biden, dijo, todos los días trabajando, viendo él qué más se pude hacer para frenar la pandemia.

Posiblemente no sea la última pandemia”, añadió.

SEGURIDAD E INMIGRACIÓN

El embajador de Estados Unidos en México anunció que en el tema de seguridad se tienen recursos y respetan la soberanía de México.

Indicó que diariamente se labora de manera coordinada, por lo que se tiene la esperanza de poder tener éxito para lograr reducir la violencia que existe.