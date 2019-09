Niño es herido, al parecer por bala perdida, en Nogales

NOGALES, Sonora.- "Me voy a morir", gritaba desesperadamente un niño, de 8 años de edad, mientras se sujetaba el abdomen, donde momentos antes había recibido un disparo con arma de fuego.



Su abuela, de 58 años de edad, tan pronto se dio cuenta de la herida salió a la calle para pedir un taxi y llevarlo al Hospital del Socorro, donde quedó internado.



El caso ocurrido a las 13:46 horas el viernes pasado se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quienes no detectaron indicios de algún casquillo o un arma de fuego en el domicilio donde ocurrieron los hechos.



La abuela del niño, quien tiene su domicilio en la colonia Lomas de Fátima, relató a la Policía que cuando lavaba trastes en la cocina escuchó un estruendo, y posteriormente escuchó a su nieto gritar que se iba a morir, sujetándose el estómago.



La mujer de 58 años de edad salió a la calle para pedir un taxi y trasladar al menor a un hospital.



La abuela del menor dijo a la Policía que no sabe quién hirió al niño, ni tampoco cómo sucedieron los hechos.



El menor de edad, según el reporte médico, está en condición estable de salud.