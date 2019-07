Niega comisario robo de recursos

NOGALES, Sonora.- El comisario de Seguridad Pública desmintió publicaciones de redes sociales donde aseguraban que se robaron los recursos del Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) y señaló que están por entregarlos a los agentes.



Juan José Ávila Ortiz indicó que se tenía como plazo hasta el 31 de julio para entregar a los elementos que fueron acreditados, los recursos consistentes en aproximadamente 3 millones 600 mil pesos del programa Fortaseg.



"Se trata de aclarar publicaciones en redes sociales y medios informales, donde aseguran que autoridades municipales, incluyendo a su servidor, nos hemos apoderado del dinero por parte de Fortaseg.



"No es cierto, es una mentira, quiero informarles que este próximo 10 de julio, serán 287 elementos que fueron acreditados por Fortaseg quienes recibirán los recursos que consiste en 12 mil 617 pesos para cada uno de ellos".



El director de la Policía y Tránsito Municipal aseguró que algunas publicaciones por medio de las redes sociales han intentado desacreditar a las autoridades señalándolos de haberse robado los recursos.



"Es un recurso etiquetado y que no se puede desviar como se ha pretendido hacer creer por publicaciones que se han difundido, esos beneficios serán entregados en la próxima decena como lo ordenó el presidente municipal.



"La lista de beneficiarios no la hacemos nosotros, son recursos que obtienen todos aquellos compañeros que están debidamente acreditados por Fortaseg y son beneficios que se gestionan año tras año", concluyó.