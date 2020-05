Muro entre Sonora y Arizona hace la diferencia del Quédate en casa

NOGALES (GH).- Ubicados en la misma región pero divididos por un muro, las restricciones generales para prevenir la propagación de Covid-19 varían por mucho entre Sonora y Arizona.



En Arizona, desde el pasado 15 de mayo terminó la orden ejecutiva de Permanece en Casa (Stay at Home), además de darse el aval para reactivar los negocios, incluso de entretenimiento.

A partir del 15 de mayo cines, casinos, bares y eventos deportivos pueden llevarse a cabo, bajo unas guías preventivas establecidas por el Gobierno de Arizona alineadas a la Casa Blanca y al Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Durante el pasado fin de semana miles de viajeros cruzaron hacia el lado mexicano, quienes desde el lunes están retornando y mantienen saturados los puertos fronterizos.



En Sonora la orden “Quédate en Casa’’ continúa vigente, pidiendo a la sociedad solamente salir a la calle por motivos esenciales como trabajo, alimentos y atención médica.

En Nogales incluso se desarrollan filtros preventivos por parte de autoridades locales para procurar que la movilidad de automovilistas sea únicamente por motivos esenciales.



Estadísticas



En Arizona suman hasta este martes 16 mil 783 casos confirmados de Covid-19 y un total de 807 muertes.



En Sonora hay mil 701 casos confirmados de Covid-19 y 129 muertes.



Restricciones

Los viajes no esenciales de México a Estados Unidos no están permitidos hasta el 22 de junio, de no extenderse la medida.



Mientras que de Estados Unidos a México no hay restricciones de viaje; solamente un filtro con la toma de temperatura y un túnel satirizante ubicado en las garitas Dennis DeConcini y Mariposa por donde deben pasar los viajeros, aunque no es obligatorio.