Motiva a nogalense programa de la NASA

NOGALES.- La nogalense Lineth Xiadani López Soto, estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica, se siente motivada por haber sido seleccionada para participar en el “Earth & Space Program” de la NASA.

La joven de 22 años es residente de la colonia La Granja y en esta fronte - ra realizó sus estudios en las escuelas, primaria Ig - nacio W. Covarrubias, secundaria Plutarco Elías Calles y preparatoria Cetis 128.

Fui seleccionada para participar en el pro - grama ‘Earth & Sapace Program’ que se va a rea - lizar en las instalaciones de la NASA, para poder participar yo hice un ensayo donde presenté mis motivos y cómo podía contribuir.

“Propuse un proyecto para ver mis habilidades y creatividad, luego pasamos a la entrevista, fui seleccio - nada y actualmente estamos llevan - do cursos en línea sobre temas aeroespaciales”, comentó.

La estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México campus Hermosillo va a concluir su preparación con cinco días presenciales en las instalaciones de “Earth & Sapace Program” en Huntsville, Alabama.

“Me siento muy emocionada y esta experiencia me impulsa a seguirme esforzando porque ya queda muy poco para que nos presenten un concurso donde nos van a presentar una problemática que vamos tener que resolver.

“Esto me motiva y me siento muy agradecida por la oportunidad, pero a la vez sé que me tengo que preparar para representar propiamente a mi ciudad y todas las personas que me han apo - yado en este sueño”, mencionó.