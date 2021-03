"Me siento bendecido por tener una mamá luchona": Madre e hijo emprenden tras perder su empleo

NOGALES, Sonora.- María Esther y su hijo Juan Armando son de las muchas personas que perdieron sus trabajos durante la crisis generada por la pandemia, pero el deseo de salir adelante los motivó a emprender su propio negocio.

La mujer de 36 años de edad laboraba en un restaurante que cerró por las restricciones de la contingencia sanitaria del Covid-19 y su hijo de 18 también perdió el trabajo como ayudante en una taquería.

Ante la situación difícil para María Esther Lizardo Hernández y sus tres hijos residentes de la colonia Colinas del Sol vieron la forma de obtener ingresos para los gastos familiares y así empezaron su pequeña empresa.

Dos mesas con manteles, dos hieleras, una pequeña hornilla, un cajón de madera y dos sillas, así como un pequeño anuncio del negocio es el equipo que a diario instalan para vender de los más ricos burritos de Nogales.

“Desde hace un mes y medio que empezamos y desde entonces estamos aquí todos los días en la avenida Obregón frente a la Plaza del Mono Bichi, desde las seis de la mañana, para vender burritos, café y avena.

“Con esto de la pandemia yo perdí mi trabajo en un restaurante que estaba pegado a la línea Internacional y mi hijo fue despedido de una taquería y entonces como le entendemos a eso de la cocina, pues decidimos trabajar en lo que sabemos”, comentó.

El joven Juan Armando Félix Lizardo espera concluir con las clases de preparatoria, obtener el certificado para ingresar a la universidad y por lo pronto dice sentirse orgulloso de su trabajo y de su mamá.

“Me siento muy orgulloso y me siento bendecido porque tengo una mamá “luchona” que me ha ayudado mucho y además me siento bien porque yo le ayudo a ella en este negocio que los dos decidimos empezar.