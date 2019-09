Matan a 7 crías de víbora de cascabel en escuela

NOGALES, Sonora.- Padres de familia que se encontraban haciendo limpieza de maleza en una escuela primaria reportaron que mataron a siete crías de víbora de cascabel y afirmaron que una serpiente grande logró escapar.



Fue alrededor de las 11:00 horas de ayer cuando alertaron a la línea de emergencias que en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo se necesitaba ayuda porque habían avistado serpientes de cascabel.



Pablo Sixto Domínguez, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), indicó que el llamado fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos y personal a su cargo.



"Nos entrevistamos con los padres de familia y ellos nos indicaron que momentos antes cuando realizaban la limpieza de maleza en la parte posterior de la escuela observaron una serpiente.



"Las personas indicaron que al remover la maleza lograron matar o triturar, como dijeron, a siete crías de supuestas serpientes de cascabel y además señalaron que una víbora grande logró escaparse", comentó.



Manuel Hernández Domínguez, jefe del Cuerpo de Bomberos, señaló que los rescatistas estuvieron buscando la supuesta víbora de cascabel y que en la inspección no encontraron nada.



"Buscaron en los alrededores incluso en un hoyo bastante profundo que hay en los cimientos de la escuela donde supuestamente se había refugiado la serpiente y los compañeros no encontraron nada.



"La recomendación es que cuando hagan limpieza de maleza lo hagan durante el fin de semana, cuando no hay estudiantes y que utilicen el equipo de seguridad necesario para evitar que sean atacados por algún tipo de animal o insectos venenosos", dijo.