Lleva Juan el champurro a domicilio

NOGALES, Sonora.- Juan José Contreras Méndez utiliza una carretilla para trabajos de construcción, la cual adaptó para llevar un termo y una hielera, en los que todas las mañanas lleva champurro y tamales que él mismo prepara para vender.

El hombre de 46 años de edad padece de problemas neurológicos por una vida desordenada que vivió en su juventud con el consumo de drogas y ahora en su fortalecida fe en Dios se gana la vida de una forma honrada.

“Cuando era joven vivía en la calle y consumía drogas, luego dejé las adicciones con la ayuda de Dios, pero desafortunadamente con el tiempo me surgieron problemas en la cabeza.

“Hay temporadas que sufro dificultades para hablar y de movilidad y es cuando me regresó con mis familiares en Tecate, Baja California, y ya que me repongo me regreso a esta ciudad a trabajar”, comentó.

Con el grito de “tamales calientitos, de carne, de elote, calientitos los tamales”, Juan José invita a los comensales en su recorrido que realiza todas las mañanas por la avenida Álvaro Obregón.

El hombre vive en un domicilio de la colonia Brisa que le prestan amigos cristianos, donde se levanta a la una de la mañana para preparar el champurro y cocinar diez docenas de tamales de carne y elote.

“Salgo de la casa a las cinco y media, ya para las seis de la mañana estoy en el hospital Semeson vendiendo tamalitos, me vengo caminando toda la Obregón hasta que vendo todo y así lo hago todos los días.

“Me siento feliz porque me gano la vida de una manera honrada, no dependo de nadie y tengo un techo en donde vivir, ya no estoy en las calles como antes”, mencionó.