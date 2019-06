Llegan menos migrantes a albergue de Nogales.

NOGALES, Sonora.- Una baja en la demanda de servicio registró el Albergue para Migrantes San Juan Bosco tras el anuncio de que enviarán a los solicitantes de asilo a México.



Francisco Loureiro Herrera, propietario del inmueble, indicó que actualmente atienden volúmenes de personas entre los 120 y 130, cuando hace días recibían cantidades por encima de los 200 y un par de meses atrás poco más de 300.



Explicó que muchos, sobre todo los mexicanos, han optado por irse, ya que hay quienes tienen esperando hasta dos o tres meses a que llegue su cita para solicitar asilo humanitario a los Estados Unidos.



"Muchos se regresaron, principalmente los que son de Guerrero, algunas familias se devolvieron, tenían más de dos meses, tengo gente que tienen esperando hasta tres meses y con lo que están diciendo de que los van a regresar a México, se están regresando muchos", platicó.



Loureiro Herrera aseguró que independientemente de que Nogales no esté considerado de momento como uno de los puntos de retorno de migrantes, solicitantes de asilo en Estados Unidos, se están preparando.



"No nos han dicho nada, ahorita creo que por Chihuahua soltaron algunas personas, por aquí no, pero independientemente estamos preparados para poder llenar el albergue en caso de que empiecen a devolver gente", manifestó.