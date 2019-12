Lidia Isabel regala felicidad a niños al ‘convertirse’ cada año en Santaclós

NOGALES, Sonora.- Lidia Isabel se disfrazó de Santaclós para alegrar a sus hijas, luego continuó haciendo lo mismo para sus nietos y desde hace diez años acude a escuelas para llevar felicidad a los niños.

La mujer, madre de familia residente de la colonia Héroes, mencionó que la idea surgió cuando sus tres hijas estaban pequeñas y buscando llevarles felicidad en la época de Navidad decidió vestirse de Santaclós.

"Recuerdo cuando me vestía de Santaclós para mis hijas, ellas no me reconocían y sus caritas se llenaban de alegría y eso me motivó a seguir haciendo lo mismo para los niños de mi barrio y también para mis dos nietos.

"Cada mes de diciembre acudo a las posadas que hacen aquí en la colonia y también voy a las escuelas como en este caso que me dirijo al Jardín de Niños Amistad, donde estudia mi nieto Daniel", comentó.

Meses previos a la Navidad Lidia Isabel se prepara recaudando dulces y juguetes que familiares de Estados Unidos le hacen llegar, los cuales reparte en las festividades que organizan en su colonia.

La llegada de la mujer Santaclós al jardín de niños causó una inmensa felicidad en las decenas de pequeños, quienes alegres se acercaron para abrazar al personaje, a quien le pedía regalos y entregaban cartitas.

Mientras visitaba los salones de clases, desde la puerta una niña gritó: "Te amamos Santaclós", otros le platicaban, le preguntaban por los renos y le decían que se habían portado bien y que esperaban sus regalos.

En la posada escolar los menores quebraron piñatas, recibieron dulces y bocadillos, y maestras y alumnos aprovecharon para tomarse fotografías con Santaclós.