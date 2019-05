Le da ataque al ir manejando, sale ilesa junto a sus dos hijos

NOGALES, Sonora.- Una mujer conductora sufrió un ataque epiléptico cuando circulaba en una calle pronunciada y fue entonces que a exceso de velocidad retrocedió en reversa, atravesó los carriles del periférico y chocó contra un poste.



Alrededor de las 14:15 horas de ayer alertaron a la línea de emergencias que en el periférico Luis Donaldo Colosio, frente al hotel 32, se había suscitado un choque con persona lesionada.



La mujer, de la cual las autoridades no proporcionaron el nombre, conducía acompañada de dos niños una vagoneta marca Honda Odyssey, color verde, de modelo atrasado y con placas MBV56909 de la agrupación Condefa.



Circulaba hacia el Poniente por la loma de la calle Gregorio Ruiz cuando a la conductora le sobrevino un ataque epiléptico y desde la parte alta retrocedió en reversa hasta llegar al periférico Luis Donaldo Colosio.



La vagoneta atravesó los seis carriles de circulación en ambos sentidos hasta impactarse con la parte posterior del vehículo en un poste de metal frente al hotel 32 y con el rebote volvió a la calle donde quedó varada.



La vagoneta no se impactó contra ningún vehículo, no atropelló a ninguna persona al momento de circular sin control y además los niños que viajaban en ella resultaron ilesos.



Paramédicos de Halcones Dorados y Cruz Roja rescataron a la mujer del interior del vehículo colisionado, la estabilizaron y la trasladaron a un hospital para ser valorada de sus lesiones.