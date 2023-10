Laura viaja de Arizona a Magdalena a cumplirle a San Francisco Javier

NOGALES, Sonora.- Tras encomendarse con fe a San Francisco Javier y verse favorecida por este santo, después de sufrir una serie de problemas personales que le devolvieron el impulso para seguir adelante en su vida; Laura Dicochea viaja desde hace varios años, de Mesa, Arizona, a Magdalena de Kino, para honrarlo, en pago de manda.

Ella, quien estudia un doctorado en la Arizona State University (ASU) en Phoenix, narró que, primeramente, viajó temprano en vehículo hasta El Cíbuta (poco antes de entrar al pueblo) donde viven sus padres.

Allí descansó varias horas y alrededor de las 18:30 horas comenzó su peregrinación solitaria (solamente con su celular y una botella de agua), a pie, desde esa comunidad hasta Ímuris, llegando alrededor de las 02:00 horas, de otro día.

En esa población se encontró a un muchacho de Huatabampo quien ya no podía caminar por las ampollas que le salieron y lo ayudó con curaciones, pero él ya no pudo seguir adelante y tuvo que regresarse.

Entonces durmió en el pueblo como unas tres horas y luego siguió su camino por el camino viejo a Magdalena, por la orilla del río para evitar contratiempos en la carretera Internacional, como lo hace cada año que ha peregrinado, continuó.

Ya tiene varios años acudiendo, pero la primera peregrinación fue desde Nogales, hace siete años, ya que la familia de su papá es de esa frontera y ahora que viven en El Cíbuta son unos cuantos kilómetros menos de recorrido, expuso.

Pero igual es sumamente agotador. Lo bueno que por todo el camino hay personas con puestos de ayuda que también pagan sus mandas auxiliando a otros que peregrinan y se siente muy bonito esa solidaridad resaltó quien estudia doctorado en Estudios Transfronterizos (enfocado a estudiantes transnacionales de México-EU).

¿Qué es lo que más le gusta de esta peregrinación, aparte de pagar manda, y sola?, se le preguntó,

la verdad es que hay mucha reflexión intrínseca (íntima personal), que aunado a la fe que me empuja me hace sentir muy bien conmigo misma y algo muy bonito por dentro. Me da mucha armonía y sosiego.