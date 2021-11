Juan Francisco Gim Nogales, alcalde de Nogales, da positivo a Covid

NOGALES, Sonora.- Juan Franscisco Gim Nogales, alcalde de Nogales, informó a través de un video que dio positvo a Covid-19 tras someterse a una prueba, haber presentado "ciertos síntomas" y no sentirse bien.

Me hice la prueba de Covid, tenía ciertos síntomas y no me sentía bien", cuenta el alcalde de Nogales en el video.