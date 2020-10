Joven salvadoreña tiene bebé mexicana tras ser deportada

NOGALES.- Una migrante embarazada de ocho meses logró salir ilesa de un choque vehicular y a minutos de haber cruzado la frontera fue detenida y deportada, pero su bendición llegó luego de dar a luz a una hermosa bebé.

María Dolores Sánchez Prudencio, de 25 años, originaria de El Salvador, en estado de gestación viajó durante 20 días para llegar a la frontera con la intención de lograr el “sueño americano”.

La mujer se reunió con otro grupo de seis migrantes y guiados por un “coyote” se dirigieron en vehículo a la línea Internacional, pero en el trayecto el conductor perdió el control y chocaron contra un poste.

“Yo iba embarazada de ocho meses y afortunadamente no me pasó nada, esto fue en Altar, Sonora. Luego del accidente pues logramos cruzar y caminar por el desierto, pero a los 15 minutos fuimos detenidos.

“Las autoridades de Estados Unidos me llevaron a examinar, luego me mandaron con las autoridades migratorias y el día 26 de septiembre me deportaron por esta garita de Nogales, Sonora”, relató.

Tras ser procesada en el Instituto Nacional de Migración (INM), la migrante salvadoreña fue refugiada en el Albergue San Juan Bosco, donde recibió la atención necesaria.

Eran las 02:00 horas del 10 de octubre cuando inició con dolores de parto y los socorristas de la Cruz Roja la llevaron al Hospital General, donde a las 08:00 horas del mismo día, dio a luz a una niña.

La recién nacida permaneció en incubadora todo el sábado, domingo y lunes, pero ya el martes 13 de octubre por la noche fue entregada a su mamá y hoy se encuentran resguardadas en el Albergue San Juan Bosco.

Mi niña es una bendición de Dios, ella se va a llamar Guadalupe Denise, ya le avisé a mi familia y están muy contentos todos, yo me siento muy feliz en estos momentos que la tengo en mis brazos."

“Mi plan es volver a intentar cruzar a Estados Unidos, nomás voy esperar que mi hija esté más ‘grandecita’ y es que no quiero regresar a mi País, allá no hay esperanza para mi bebé y tampoco para mí”, dijo.