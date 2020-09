Incendio en Nogales: “Nos quedamos sin nada mis hijos y yo…no sé qué voy a hacer”

NOGALES.- “Nos quedamos sin nada mis hijos y yo, siento mucha desesperación, no sé qué voy a hacer, soy madre soltera de tres hijos y apenas nos alcanza con el dinero del trabajo, espero en Dios que me puedan ayudar”, así se expresó María Teresa tras el incendio que les arrebató todo a ella y sus hijos.



La madre y sus tres hijos menores de edad se quedaron sin nada, luego de suscitarse un incendio que dejó pérdidas totales en su vivienda, donde además quedaron calcinadas sus tres mascotas.



De acuerdo con el informe de las autoridades fue a las 17:09 horas del jueves cuando alertaron al C5 sobre un incendio en casa habitación ubicada en la calle Papantla de Olarte, en la colonia Rosarito Dos.

Al lugar acudieron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) y socorristas del Cuerpo de Bomberos, quienes utilizaron vehículos extintores y carros tanque para sofocar el siniestro.

El incendio dejó pérdidas totales en la humilde vivienda y en el interior fueron encontrados calcinados los cuerpos de dos perros y un gato que habían quedado resguardados en el domicilio.

Elementos de Bomberos controlaron el incendio, pero ya todo estaba perdido.



La propietaria del inmueble, María Teresa Rueda Campuzano, informó que al momento de la emergencia se encontraba en una cita con el sicólogo acompañada de sus hijos, que son dos niñas de 8, y 12 años y un varón de 10.



“Estaba en el trabajo de la maquiladora donde me pusieron la cita con el sicólogo cuando me avisó una vecina que se estaba quemando la casa y me asusté mucho y de inmediato regresamos, pero ya se había quemado todo”, comentó.



Los mismos Bomberos que atendieron la emergencia se organizaron y le llevaron a la afectada, colchonetas, ropa y cobijas para que la mujer y sus tres hijos pasaran la noche en la casa de un familiar.



Por medio de redes sociales se solicita el apoyo de autoridades y de la ciudadanía en general para que apoyen, ya sea con materiales, alimentos o ropa a las víctimas.



PARA APOYAR

Si desea ayudar de alguna manera a María Teresa Rueda y sus hijos puede llamar al teléfono 6311969753.