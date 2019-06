Hallan cuerpo sin vida debajo de un puente

NOGALES, Sonora.- Debajo de un puente en la colonia Esperanza las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una persona, ayer en horas de la mañana y las autoridades están investigando las causas del deceso.



La víctima fue un hombre de complexión delgada, de tez morena, cabello corto, con un tatuaje en forma de estrella en la muñeca de la mano izquierda; vestía un short de color blanco y camiseta gris.



De acuerdo con el informe de Seguridad Pública fue a las 06:00 horas cuando en un recorrido de vigilancia por la calle 5 de Febrero y Peñaloza, los oficiales observaron a una persona tirada debajo del puente.



Los municipales se aproximaron y detectaron que la persona estaba en estado inconsciente y pidieron apoyo a socorristas de la Cruz Roja, quienes al examinarlo comprobaron que no tenía signos vitales.



El comunicado de las autoridades detalla que el ahora fallecido no ha sido identificado y que entre sus ropas no se le encontró ninguna credencial o documento para corroborar su identidad.



Al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y periciales del Servicio Médico Forense, quienes realizaron las primeras averiguaciones.



Los investigadores ordenaron que el cuerpo fuera levantado y trasladado a una funeraria, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar si la muerte fue por violencia, sobredosis de drogas o por otras causas.