Hallan cuerpo de un hombre en Nogales

NOGALES, Sonora.- Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una persona que no traía calzado y presentaba huellas de violencia en un predio cercano a un basurero clandestino localizado en la colonia Flores Magón.



La víctima aún no identificada fue un hombre de complexión regular y tez morena que vestía pantalón de mezclilla y camisola de color azul, con camiseta blanca y calcetas negras.



Fue alrededor de las 13:10 horas cuando alertaron al C5 que al final de un camino de terracería frente al Centro Juvenil Don Bosco se encontraba el cadáver de una persona del sexo masculino.



Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes localizaron a la persona tirada boca arriba y con sangre en sus ropas.



Trabajadores de negocios de venta de piezas usadas para autos ubicados en ese sector informaron que el cuerpo tenía poco tiempo de ser abandonado en el lugar, ya que hacía dos horas no lo habían observado.



En la diligencia participaron investigadores del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes recabaron evidencias en el lugar de los hechos para iniciar con la averiguación previa correspondiente.



Los investigadores dieron fe de los hechos y ordenaron que el cuerpo fuera levantado y trasladado a una funeraria de la localidad donde se le practicará la autopsia que marca la ley.