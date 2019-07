Hacen contrapropuesta a Pinsa

NOGALES, Sonora.- Una contrapropuesta, que entre otras cosas implica extender 10 años más la operación del parque industrial a favor de Pinsa, presentaron ediles del Ayuntamiento de Nogales.

El documento es firmado por los regidores Alma Angélica Aguirre Gómez, Víctor Manuel Rodríguez Hernández, Marco Efrén Rivera Cabrera y Atanasio Cervantes Barraza, quien la dio a conocer en rueda de prensa.

En el documento dirigido a Pinsa, los ediles informaron que en una presentación que se les hizo llegar de Pinsa por medio de la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS), se les habló de un posible convenio.

Pinsa ofrecía al Ayuntamiento liberar el parque industrial el 30 de septiembre de este año bajo ciertas condiciones.

Los ediles preguntaban si era una propuesta formal de Pinsa y extendieron la contrapropuesta de ampliar el contrato de arrendamiento diez años más y un aumento de 25 mil dólares a la renta mensual, la cual ascendería a 150 mil dólares más IVA, entre otros aspectos.

El edil Cervantes Barraza confirmó esa contrapropuesta asegurando que buscaban proponer soluciones.

“No significa que esa solución sea la final, queremos que haya una lluvia de ideas para solucionar este conflicto”, expresó.

El regidor expuso que alguien “filtró” el documento y que la propuesta es una posibilidad, ya que hasta ahora no han recibido propuesta alguna por parte de Pinsa, manifestando que la entregaría en septiembre, como se informó en la reunión con AMS.

EDIL NIEGA APOYO AL PROYECTO

El edil Mario Hernández Barrera, cuyo nombre más no su firma se incluyó en la propuesta elaborada por los regidores, dijo estar en desacuerdo y no haber participado en la reunión donde fue elaborada.

“Ha circulado en los medios un escrito que hicieron los compañeros regidores y en el que me incluyen ahí mi nombre. Mencionan cinco regidores pero no aparece mi firma porque además no estuve en la reunión, no estoy de acuerdo en la contrapropuesta a Pinsa”, sostuvo.

El regidor expuso que su propuesta es la misma que se acordó en Cabildo, de recuperar el parque industrial por el Ayuntamiento y no prorrogar su operación.