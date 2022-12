Frío en Sonora: Rescata Protección Civil a personas en situación de calle en Nogales

NOGALES, Sonora.- Al menos tres personas en situación de calle fueron rescatadas y trasladadas a albergues, provisionalmente, por personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) de Nogales.

César León Ruiz comentó que fue en diversos sectores de la ciudad donde localizaron a este tipo de personas vulnerables, las cuales se encontraban a la intemperie a pesar de estar lloviendo con muy bajas temperaturas.

Detalló el titular de la CMPC de Nogales que estas personas estaban envueltas en hule y plástico transparente o en lonas, para no mojarse con las heladas lluvias y así mitigar el frío.

Con apoyo de Seguridad Pública Municipal nos encontramos realizando operativos nocturnos para detectarlas y atenderlas. Fueron muchas más atendidas, aunque se negaron a ser albergadas, y no se les puede obligar.

“Lo que pasa es que mucha de esta gente no desea ingresar a los albergues. Nosotros los abordamos e invitamos a todos, pero la mayoría no quieren y en contra de su voluntad no podemos llevarlos”, reiteró al adelantar que próximamente se hará entrega de cobijas a las personas con más alta vulnerabilidad.

Indicó que las temperaturas continuarán muy bajas (alrededor de -4°C) hasta el próximo viernes, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse bien abrigada y poner especial atención a niños y adultos mayores.

Ruiz León también advirtió a los automovilistas que extremen precauciones porque con el descenso de temperatura y las posibilidades de caída de nieve se presentan escarchas al igual donde haya fugas de agua, pues los pavimentos pueden cristalizarse.

León Ruiz agregó que por disposiciones estatales las entradas a las escuelas de nivel básico de la región se recorren una hora después, a la entrada, en los turnos matutinos; y una hora antes en los vespertinos, a la salida, hasta el próximo viernes.