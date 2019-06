Familias guatemaltecas lideran en migración

NOGALES.- El éxodo migratorio a través de caravanas migrantes en busca de asilo humanitario en Estados Unidos inició en 2018 en Honduras, pero actualmente son más las familias guatemaltecas que hondureñas e incluso mexicanas. El fenómeno es similar en niños no acompañados, que es incluso casi cuatro veces más que en el caso de pequeños originarios de México.



En el periodo comprendido entre octubre de 2018 y mayo de 2019 el volumen de guatemaltecos en familia que se entregaron o fueron detenidos en la frontera estadounidense fue de 149 mil 81.



Los hondureños sumaron 129 mil 186, quedando en tercer lugar El Salvador con 35 mil 412 y finalmente México con apenas 2 mil 668, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).



Menores no acompañados



Sumaron 24 mil 638 los menores guatemaltecos no acompañados capturados en la frontera estadounidense con México, mientras que el volumen de hondureños fue de 14 mil 785.



En el caso de El Salvador sumaron 8 mil 272 y México 7 mil 13.



Donde México rebasa a Centroamérica es en la detención de adultos, ya que en ese periodo, entre octubre de 2018 y mayo de 2019, sumaron 98 mil 798 los mexicanos detenidos por autoridades migratorias estadounidenses.



De Guatemala sumaron 37 mil 281, Honduras 31 mil 671 y El Salvador 14 mil 183.

OCHO MESES DE CARAVANAS

La migración ilegal centroamericana hacia Estados Unidos se ha vivido por muchos años, pero de manera masiva a través de caravanas, inició en octubre del año pasado.

De San Pedro Sula, Honduras, partió el primer éxodo masivo cuando alrededor de mil ciudadanos partieron hacia México pasando por Guatemala.

Ese mismo mes de octubre partieron otras caravanas de Guatemala y El Salvador con la intención de llegar a los Estados Unidos y solicitar asilo humanitario.

En ocho meses el volumen de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) fue de 676 mil 315.