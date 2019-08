Falta estampar firmas: AMS

NOGALES, Sonora.- La Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS-Index Nogales) no tiene conocimiento de que se hayan firmado nuevos contratos de arrendamiento de naves industriales con el Ayuntamiento.



Genaro Vecerra Álvarez, director ejecutivo de AMS Index Nogales, adelantó que durante esta semana personal del Ayuntamiento realizaría visitas en empresas para la elaboración de nuevos contratos de renta, pero no tiene conocimiento que se haya firmado alguno.



"Yo soy cliente de Pinsa, no me han visitado, esperemos que suceda antes de la fecha del 12 de septiembre (fecha acordada para que Pinsa entregue el parque industrial al Ayuntamiento)", expresó.



El ejecutivo industrial destacó que los arrendatarios del parque industrial esperan que la persona o empresa que habrán de administrar este complejo de naves industriales, sea experta en el tema.



"Pretendemos que sean personas o empresas expertas en la administración de parques industriales; el grupo de clientes, de arrendatarios, persiguen las mismas o mejores condiciones para seguir operando sus empresas en este parque", opinó.



Además de una mayor transparencia para conocer las nuevas reglas y que las condiciones sigan siendo redituables para que las industrias permanezcan en este parque industrial.