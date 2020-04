“Me hice mucho esa pregunta: ¿por qué yo entre tanta gente había sido escogido para resultar contagiado del coronavirus?, y no me queda duda que la respuesta es porque Dios tiene un propósito para mí, al permitirme continuar con vida”, expresó Jorge Ávila Castillo.

El elemento de Tránsito Municipal que resultó positivo al examen de Covid-19, se encuentra en su casa, ya en recuperación luego de haber permanecido hospitalizado varios días en estado grave de salud.

Estuve al borde de la muerte, es una enfermedad muy fea y como dijo mi hijo Édgar 'no todos los cuerpos reaccionamos de la misma manera', por eso les pido por favor a las personas que se cuiden lo más que puedan”, comentó.

El policía con nombramiento de segundo grado y 31 años de trayectoria de servicio dentro de Seguridad Pública de Nogales narró los síntomas que sufría y la angustia al pensar que perdía la vida.

“Es algo muy desesperante por los síntomas que se sienten, dolencias de huesos, fuertes calenturas, hormigueo en los pies y manos y lo más angustiante es cuando uno no puede respirar y siente que se nos va la vida.

“Quiero decirles por experiencia propia que en los hospitales no saben todavía cómo atender esta enfermedad contagiosa, ahí vas nada más, te ponen un suero, te hidratan y es todo lo que te hacen”, explicó.

Ávila Castillo aseguró que en el cuarto del Issteson lo mantuvieron aislado con otras tres personas, y que no recibían atención porque el cuerpo médico y enfermeros desconocen cómo tratar a los pacientes contagiados.

“Yo traté de cuidarme cuando se anunció sobre esta contingencia sanitaria utilicé guantes, cubrebocas, gel antibacterial y sin embargo me contagié de Covid-19.

“Puedo asegurar que no sé dónde, ni sé cómo me enfermé de esto y eso quiere decir que anda más gente desparramando el virus, por eso es importante extremar precauciones y acatar las medidas de prevención que piden las autoridades”, dijo.

El agente municipal fue internado grave la noche del 18 de abril luego de tres ocasiones previas en que había acudido al Isssteson donde le diagnosticaban erróneamente problemas de sinusitis y deshidratación.

Ayer, ya en franca recuperación en su domicilio, Jorge Ávila Castillo pudo ingerir satisfactoriamente alimentos acompañado de su familia y se encuentra en proceso para recuperar la salud.

“Mi papá decía mientras que uno resuelle hay oportunidad de vivir y bendito sea Dios aquí estoy para contarlo, quiero agradecer primeramente a Dios, a mi familia y a las personas que me demostraron amistad en esta situación tan difícil”, manifestó.