"Es algo que tal vez pudo haberse evitado", dice abuela de Zafiro Samantha, niña de 11 años asesinada en Nogales

Nogales, Sonora.- Artemisa López, abuela de Zafiro Samantha, niña de 11 años asesinada en Nogales, consideró que este crimen pudo haberse evitado, ya que el homicida tenía una orden de restricción desde hace aproximadamente un mes para que no se acercara al domicilio donde ocurrieron los hechos. Durante una entrevista, entre sollozos, declaró que su hija Encarnación Luisa (madre de Zafiro) ya había acusado a su expareja de violencia familiar, porque ella ya no quería tener relaciones con él.

Son cosas que pasan y, a veces, cuando se denuncia y no se presta atención... pasan estas cosas. Hace como un mes que presentó la denuncia e incluso le dieron un papel de alejamiento a Luisita de este muchacho (homicida)."

"No sé si ella lo tenga ahora porque está en el hospital, pero sí tenía una demanda contra este muchacho", expresó al observar que Jesús Bladimir no había atentado antes contra su hija "pero como ella ya no quería convivir con él, comenzó a hacerle daño a la casa y optó por denunciarlo".

Si se hubiera prevenido esta situación, nada de esto habría pasado", recriminó Artemisa López.

Además, reveló que es muy fuerte el cansancio del dolor que está sufriendo en estos momentos junto a su hija Luisa, quien está por recibir apoyo psicológico de la Unidad de Atención contra la Violencia Intrafamiliar y del Menor (Unavim).

Al respecto, Lydia María Martínez Valdez, directora del Unavim Nogales, dijo que es una situación bastante consternante por la forma en que se suscitaron los hechos dentro de un entorno familiar.

"En este sentido, para nosotros como institución es muy lamentable lo que sucedió y estamos haciendo todo lo necesario para que los familiares de la víctima reciban el apoyo psicológico que requieran", expresó.

"Este fue un golpe muy fuerte, no solo para la comunidad escolar sino para toda la sociedad nogalense en general, porque no es algo que ocurra comúnmente. En esta escuela se han presentado incidentes con vendedores ambulantes tratando de convencer a niños para que los acompañen afuera, ofreciéndoles golosinas. Pero la cosa no ha pasado a mayores.

Urge una mayor presencia preventiva por parte de las autoridades policiales", dijo Yésica Monte, madre de familia y presidenta del grupo donde una de sus hijas toma clases en la escuela Delia Ley de Xeville.

