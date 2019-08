Entregan mal parque industrial: Pujol

NOGALES, Sonora.- Administrar un parque industrial por 50 años y entregarlo de la manera que lo hicieron no se vale, manifestó el presidente municipal de Nogales, Jesús Antonio Pujol Irastorza.



"No entregaron (empresa Pinsa) ni las llaves, le pusieron Kola Loka (pegamento) y unas cosas en la chapa para que no se pudiera abrir, tuvimos que tumbar y volver a poner todo", platicó.



Es una mala manera de entregar algo, reclamó, después de 50 años de estar administrando un parque industrial en Nogales y que les fue tan bien.



"Recuperamos el parque, patrimonio de los nogalenses, se habría estado peleando, lo que se creyó que iban a entregarlo y hacer buen uso de ellos no lo quisieron entregar, se tuvo que llevar la fuerza pública", agregó.





Lo que sigue



El presidente municipal recordó que el Comité del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (Fopin) eligió a Arturo Medrano Leal como director técnico del parque.



"Va a llevar el parque a otro nivel y vamos a estar muy orgullosos de lo que está pasando y vamos a tener más recursos para invertir en la ciudad en temas de pavimentación, iluminación", declaró.