Entrega el “alma” en cada canción

Nogales.- Apasionado de la cultura mexicana el filarmónico Miguel David Damas Williams ha recorrido varios Estados del País interpretando con diversas agrupaciones la música tradicional de mariachi.

El hombre de 35 años de edad, nacido en Ciudad del Carmen, Campeche, es de ascendencia jamaicana y desde que era un adolescente mostró interés por la cultura, costumbres y la música mexicana.

Es egresado del Conservatorio de Música y Artes del Estado de Puebla y con 20 años de trayectoria ha recorrido Estados como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Jalisco, Campeche, Puebla, Edomex, Nuevo León y Sonora.

“Desde que era pequeño admiraba mucho lo que tenía que ver con la riqueza cultural de México, en especial los bailables regionales y siempre admiré el traje de charro, a pesar de que nadie en mi familia es músico.

“Tengo dislexia desde que era niño y tuve un maestro en la secundaria que me impulsó para adoptar la música como una terapia y facilitarme la forma de expresarme y desde entonces adopté la música como terapia y enriquecimiento cultural”, comentó.

Miguel David Damas Williams recordó que desde que tenía 15 años de edad tuvo admiración por cantantes como Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís y Vicente Fernández, grandes intérpretes de la historia de México.

A esta ciudad yo le tengo un especial cariño porque recién egresado del conservatorio llegué a visitar a una tía y conocí a un gran maestro que es Lucio Villegas, parte fundamental del porqué me quedé aquí en Nogales".

“Mi maestro Lucio me impulsó a seguir con la música mexicana de mariachi, me ayudó a grabar un disco, me adoptó dentro de su familia, me hizo parte de su mariachi y desde entonces me enamoré de esta ciudad y del cariño de su gente”, mencionó.

Ante la contingencia sanitaria del Covid-19 muchos sectores han resultado perjudicados por falta de trabajo, entre ellos los filarmónicos, a quienes Miguel David mandó un saludo solidario.

“Antes que nada un abrazo para todos mis hermanos músicos, les quiero decir que no pierdan la fe en Dios, que vendrán tiempos mejores y los invito a estar unidos en corazón, en mente y espíritu musical”, concluyó.