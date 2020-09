Encuentran en la basura la forma de ganarse la vida

NOGALES.- Botes de aluminio, cobre, láminas o cualquier metal representa la oportunidad para cientos de personas de obtener algo de dinero y algunos de ellos se emplean de tiempo completo como pepenadores.



De acuerdo con un informe de autoridades municipales, en esta frontera existe disperso por las colonias un total de 59 Centros de Acopio conocidos como recicladoras.



Este tipo de establecimiento representa en muchas ocasiones la única oportunidad de obtener ingresos para personas de escasos recursos o adultos mayores.



En Nogales existen dos tipos de pepenadores: Los que levantan materiales reciclables de las calles y cualquier zona urbana, y el grupo de 29 personas a las que se les permite trabajar en el Relleno Sanitario ubicado en la periferia.

En la ciudad es muy común observar a personas juntando botes, cargando láminas, pedazos de fierro o despojos metálicos de los colchones, cualquier material que se pueda convertir en pesos.



En este trabajo informal para obtener ingresos están desde las personas que van juntando botes en sus casas o aquellas de escasos recursos económicos que buscan el sustento, y quienes recolectan sólo para sus adicciones.



MUCHOS TRABAJADORES

Leonel Uribe, encargado del Centro de Acopio California, que se localiza en la avenida Ruiz Cortines en la colonia Centro, mencionó que son decenas de personas las que acuden de manera diaria a vender sus materiales.



"Atendemos de 200 a 300 personas a diario y por lo general es el bote de aluminio el material que más nos traen a vender y en segundo lugar es la chatarra en general, desde láminas, fierros... de todo.



“Tenemos clientes de todos los sectores: Desde las familias que van juntando sus botes en casa, mayoristas que nos traen grandes cantidades y hasta pepenadores que recolectan cualquier tipo de metal de las calles”, comentó.

Durante estos meses de contingencia sanitaria, con la restricción en la venta de cerveza y la poca actividad en negocios, se vieron afectadas las recicladoras, indicó Santiago Chacón, propietario del Centro de Acopio El Mezquite.



“Con esto de la pandemia nos hemos visto muy afectados. Yo tenía tres centros de acopio y me vi en la necesidad de cerrar dos negocios; ahora estamos nomás con este establecimiento y batallando como muchos otros.



“Sin duda alguna es el bote de aluminio lo que más nos traen, también pedazos de aluminio, de fierro, láminas, porque ya otros materiales como el cobre o el bronce es muy poco el material que compramos”, dijo.



DIFÍCIL SER PEPENADOR

Luis Antonio Apodaca Luna, de 40 años de edad, vio complicarse su vida y como alternativa se dedicó a ser pepenador, trabajo que le reditúa muy poco dinero y que en ocasiones no alcanza ni para comer.



La verdad no me va muy bien. Tengo poco más de un año como pepenador y hay días que gano de 50 a 100 pesos y pues es poco porque muchas veces no sacamos dinero ni para comer.