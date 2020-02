"El Charro Plateado" y su revolución de arte urbano

Con su revolución en arte urbano llegó a Nogales "El Charro Plateado" caracterizado por Eduardo Santiago Lara, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación y dejó su carrera profesional por su pasión a los malabares.

El hombre de 34 años es originario de la Ciudad de México, estudió Ciencias de la Comunicación y por considerar que la libertad de expresión es mínima decidió ejercer su gusto por viajar y realizar malabares en la vía pública.

"Estudié en la Ciudad de México, soy generación 2002-2006 cuando tenía ganas de ser fotógrafo y hacer cinematografía, me gusta mucho el cine y actualmente tengo la intención de hacer una maestría en Educación.

"Me gusta trabajar con jóvenes en especial de la calle, ser testigo cultural para ellos, es uno de los objetivos que me he propuesto en el futuro", comentó Santiago Lara.

Desde hace diez años y de forma independiente a recorrido varios Estados de la República como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora entre otros.

El malabarista llegó a esta frontera hace más de diez días para mostrar sus habilidades en los diferentes sectores de la ciudad como la avenida Greco.

El vestirse de charro y pintado de plateado es una forma de expresión por sus ideales, con lo cual se manifiesta y busca entretener a las personas, quienes lo apoyan con monedas en sus presentaciones públicas.

Es una cuestión como revolucionaria de una manera independiente, una nueva forma de manifestación artística contra el sistema que realizo en las calles y de una manera que provoque emoción y sea atrayente a las personas", dijo.

Eduardo Santiago Lara destacó la hermandad entre malabaristas de todo México y señaló que a la ciudad donde llega siempre hay personas que realizan arte urbano, quienes le ofrecen hospitalidad para realizar su trabajo.