Don Francisco cruza por tortillas a México en medio de la pandemia

NOGALES.- Don Francisco Valenzuela tiene 52 años viviendo al “otro lado’’, hasta se hizo ciudadano, pero lo que no ha podido hacer es que le gusten las tortillas de Estados Unidos.

Por eso, cada cuatro cinco días cruza hacia el lado mexicano a comprar tortillas de harina, de maíz y durante este martes aprovecharía para mandar dinero a una nieta en un banco de Nogales, Sonora.

Vengo a comprar tortillas cosas que necesito unos paquetes ahorita voy al banco a mandarle dinero a una nieta’’, platicó.

Dijo que anda con cuidado, tratando de mantener la distancia, ya que por su edad es vulnerable a padecer de una mas severa de resultare contagiado por Covid-19.

Agregó que en Nogales, Arizona la situación es diferencia y no había carencia como en días atrás cuando se estuvieron registrando compras de pánico, pero que le gusta comprar tortillas y sodas de botella mexicanas.

“Saben muy malas las tortillas allá (Estados Unidos)’’, opinó.

El problema que ha tenido don Francisco es en la cruzada a México, asegurando que personal de la Aduana le piden identificación varias veces, lo cual le resulta molesto.

“Esa muchacha, esa oficial, no quiere darte el nombre, es una chaparrita de lentes, te piden identificación pero la había pedido el otro oficial, ella me tiene acá porque le dije que la iba a reportar, pero los gringos no les hacen nada’’, agregó