Disminuyen filas para cruzar a EU

NOGALES.- Pocos automovilistas enfilando a los Estados Unidos se observaba la mañana de ayer en las garitas de Nogales, donde no han aumentado las restricciones aduaneras ante la propagación del Covid-19.



Entre las 10:00 y 11:00 horas se observaban filas de no más de diez automovilistas en los carriles y tiempos de espera de hasta 15 minutos en algunos casos.



En el transcurso del día las esperas fluctuaron, pero el tiempo de espera más elevado en el día no rebasó los 45 minutos, según se constató en el aforo oficial del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).



En el caso de Mariposa, salvo el mediodía, los tiempos de cruce fueron menor que el promedio histórico, documentando 15 minutos entre las 11:00 y las 15:00 horas.



En el aforo oficial de CBP se observó que a excepción del cruce fronterizo de Brownsville, Texas, ningún otro puerto fronterizo con México promediaba tiempos de espera mayores a 65 minutos.

Deportaciones



Las deportaciones bajo los lineamientos del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), se daban durante la mañana entre autoridades migratorias estadounidenses y mexicanas.



Alrededor de las 11:00 horas se observó a un grupo de cinco personas siendo retornadas a México, no observándose en el momento de la entrega algún filtro preventivo de salud por las personas deportadas.