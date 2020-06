Dijo que iría a comprar cigarros y ya no regresó dejando a su bebé abandonado

NOGALES.-Una mujer acudió a un convivio y llevó a su hijo de apenas un mes y medio de nacido, pero en horas de la medianoche dijo que iría a comprar cigarros y ya no regresó dejando a su pequeño abandonado.

Fue alrededor de las 13:00 horas del 27 de junio cuando alertaron al C5 que en un domicilio ubicado en calle Eucalipto de la colonia Las Bellotas habían dejado a un bebé abandonado.

Las autoridades acudieron al domicilio donde se entrevistaron con unas personas quienes les informaron que el día anterior habían organizado un convivio entre amigos en esa vivienda.

Relataron que a la fiesta llegó la de nombre Cristia “N” de 26 años acompañada de su hijo en brazos de apenas un mes y medio de nacido y que alrededor de las 00:00 horas del 27 de junio dijo que iría a comprar cigarros.

Los reportantes indicaron que la mujer se fue a una tienda pero que luego pasaron las horas y ya no regresó y que ante la situación de abandono, las personas ahí presentes optaron por quedarse a cuidar al niño.

Las horas transcurrieron y ya cuando eran la una de la tarde decidieron reportar los hechos a las autoridades llegando elementos municipales comisionados a la Patrulla Rosa que atiende casos de violencia intrafamiliar.

Las autoridades indagaron y localizaron a familiares incluso a un hombre que dijo ser el padre biológico del bebé pero como aún no ha sido registrado el menor y no existe legalidad de parentesco no le fue entregado.

El procurador de la Defensa del Menor ordenó que el niño fuera certificado por el médico para ser entregado a la custodia de una tía materna a quien se le orientó para acatar el procedimiento legal.

El comunicado policial detalla que la Defensa del Menor dictaminó que la mujer que abandonó a su hijo no podrá acercarse al menor hasta que se realicen las investigaciones y se garantice la seguridad del niño.