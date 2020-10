Difícil conseguir un trabajo después de los 40 años; en pandemia se complica más

NOGALES.- Desde hace años se presenta un escenario complicado para que las personas mayores de 40 años de edad puedan conseguir trabajo, pero con la pandemia de Covid-19 la situación se agravó aún más, señalaron empresarios y los propios trabajadores.

Hipólito Sedano Ruiz, vicepresidente nacional en la región Pacífico Norte de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), habló sobre las dificultades para contratar a personas de edad avanzada.

“En México en general la contratación para empleo se vuelve compleja cuando las personas superan los 40 años de edad, les resulta a ellos complicado el poder conseguir una fuente de trabajo.

“Esto sucede porque cualquier situación que se presente con ese trabajador, es costeado directamente por la empresa y eso conlleva a que sea difícil ofrecer alternativas de trabajo para personas de mayor edad”, explicó.

El empresario nogalense indicó que resulta peor para las personas que superan los 60 años de edad, quienes en medio de la pandemia resulta prácticamente imposible que puedan ser contratados por la industria.



PRINCIPAL FUERZA LABORAL

La frontera de Nogales presenta una diferencia al resto de las ciudades del País, donde generalmente los empleos se generan en mayor número en el sector comercial y con menos contrataciones en el área industrial.

“En esta ciudad es a la inversa porque el 70% de la fuerza laboral corresponde al sector industrial y el resto que son el 30% son de personas contratadas por el área comercial.

“En números podemos decir que en Nogales tenemos un promedio de 45 a 50 mil trabajadores en la industria maquiladora, mientras que por el sector comercio son de 20 a 25 mil empleos.

La industria está apostando por trabajadores jóvenes y más en época de pandemia.

Sedano Ruiz destacó los esfuerzos que han realizado las empresas maquiladoras para garantizar la seguridad de sus trabajadores con medidas oportunas y necesarias ante la contingencia sanitaria del Covid-19.

“Las personas con mayor privilegio de ser contratadas por la industria maquiladora son aquellas que oscilan entre los 18 a los 40 años de edad.

“Sin embargo la maquiladora contrata personas mayores, incluso hasta de 60 años, pero desafortunadamente en este escenario de la pandemia, si se vuelve más complejo el poder contratarlos”, comentó.

“En la primera oleada de la pandemia que acabamos de vivir, los empresarios tuvimos que asumir el mantener el sueldo vigente de cada uno de los trabajadores de edad avanzada o con enfermedades crónico degenerativas.

“Además tuvimos que seguir pagando las cuotas obrero patronales al Seguro Social, porque el IMSS tuvo la certeza de decirnos tú tienes la obligación de mandarlo a su casa a protegerse y seguirle pagando su salario”, señaló.

El representante de Canacintra explicó que los directivos del IMSS no tuvieron la habilidad para actuar con solidaridad y facilitar que se descontaran las cuotas obrero patronal.

La carga total estuvo para el patrón y es por eso que se vuelve muy complicado contratar personas mayores de 60 años, cuando estamos a punto de entrar a la segunda ola de la pandemia”, concluyó.



LA CULTURA DEL ESFUERZO

Hombres y mujeres de 50, 60 y hasta mayores de 70 años de edad que provienen de la cultura del esfuerzo, la disciplina y la tenacidad siguen trabajando en sus oficios, profesiones o donde les dan oportunidad.

Miguel Gómez, de 68 años de edad, lleva 45 de ellos trabajando en un taller de rectificado de cabezas y motores ubicado en la avenida Plutarco Elías Calles y afirma que su trabajo lo mantiene con vida.

“Si no trabajas te vas, para mí el trabajo lo es todo, no trabajas, no hay billetes y si no hay billetes no hay comida, es el sustento para mi familia y además estoy impuesto a trabajar desde que era un chamaco.

“Ahora está muy difícil para agarrar trabajo, considero yo que una persona de 40 años todavía tiene suficiente batería, pero no sé qué pasa si será el gobierno o las empresas, pero ya no les dan trabajo”, comentó.

Francisco Arredondo Vargas, de 71 años de edad, tiene 57 de ellos trabajando en la imprenta para varias revistas, periódicos y desde hace algunos años puso su propio taller en su casa ubicada en el sector Lomas de Fátima.

“Aprendí a trabajar en la imprenta desde que tenía 14 años y toda mi vida he trabajado en lo mismo, primero para periódicos y diferentes revistas y desde hace varios años ya tengo mi propio taller en la casa.

Miguel Gómez, de 68 años de edad, lleva más de cuatro décadas trabajando en un taller de rectificado de cabezas y motores en Nogales

“Trabajo en lo que me gusta y gracias a Dios, porque todavía a mi edad ando por todos lados ‘chicoteado’ consiguiendo clientes para sacar el sustento de la familia, que gano poquito, pero hay la vamos llevando”, dijo.

Trinidad Flores Babichi tiene 74 años de edad, es originario de Nogales y fue cantinero, cocinero en una tortería y desde hace 27 años trabaja en un taller mecánico haciendo limpieza de motores de vehículos.

“Yo gracias a Dios todos los días amanezco bien, no tengo diabetes ni alta presión, me vengo caminando al trabajo (5 kilómetros de distancia aproximadamente) todos los días y no compro carro porque luego nos hacemos baquetones, hasta para ir a la esquina queremos ir en carro”, dijo.

Pablo Lizaldi, de 63 años de edad, trabaja moviendo carretas de supermercado, anteriormente era paquetero, pero con la contingencia sanitaria ya no se le permitió estar en el interior del establecimiento.

“De joven fui ayudante de albañil, plomero y cualquier tipo de trabajos que me iban saliendo, pero conforme me fui haciendo viejo se fue dificultando conseguir trabajo, pero gracias a Dios aquí encontré y estoy muy agradecido”, dijo.

Israel Castro Leal, de 54 años, vendía ceviche y tenía empleos informales y desde hace cuatro años fue contratado en Imagen Urbana del Ayuntamiento de Nogales, lo que le facilitó para hacerse de servicios médicos.

