Día de la madre en Sonora: Es Refugio una “mamá luchona”

NOGALES.- Refugio Acevedo León es una mamá muy trabajadora, quien todos los días sale de su casa a ganarse el sustento para su familia llevando una carretilla para vender avena, burritos, quesadillas y otros alimentos.

La mujer es madre soltera, originaria de Guanajuato y desde hace 22 años llegó a esta frontera para radicar en la colonia La Brisa, donde vive con sus dos hijos Alexis Eduardo y Jocelyn Guadalupe, de 22 y 19 años respectivamente.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Durante la noche prepara los alimentos, la avena, las empanadas, los burritos, las gorditas y las quesadillas sincronizadas para salir de su casa desde las cinco y media de la mañana a recorrer la avenida Obregón.

Utiliza una carretilla de mandado en la que coloca un termo, dos pequeñas hieleras y los utensilios necesarios para recorrer las calles y los comercios en donde vende sus productos desde hace 18 años.

Yo trabajo todos los días y desde hace 18 años, salgo de mi casa a las cinco y media de la mañana, camino por toda la avenida Obregón hasta la línea Internacional y termino alrededor de las 12 del mediodía.

YA LA CONOCEN

La incansable mujer ya es muy conocida por comerciantes y trabajadores de negocios y gasolineras, quienes conocen a Refugio porque la ven desde muy temprano caminando largos tramos para vender sus alimentos.

“Es algo difícil, pero ya estoy impuesta, son muchos años que me he dedicado a este trabajo y bendito sea Dios ya tengo mis clientes que me hacen el favor de comprarme los productos que vendo”, comentó.

“A mí me gustaría conseguir unas becas para los estudios de mis hijos, eso me ayudaría mucho, es lo que más quisiera ya que mis hijos representan los más lindo, son mi orgullo y lo que más quiero en la vida”, dijo.