Devuelve a otros el apoyo que recibió

NOGALES.- Con su humildad, honradez y trabajo, Leopoldo Hernández Rojas -conocido como “El Polo”-, se ganó la confianza de la familia Loureiro Esquer y ahora es parte importante del albergue para migrantes San Juan Bosco.

El hombre de 50 años de edad es originario de Huajuapan de León, Oaxaca, y desde que era adolescente salió de su tierra en busca del “sueño americano” en San Diego, California.

Por más de 20 años trabajó en Estados Unidos como ilegal en construcción, y fue cocinero de restaurantes, pero un día de invierno de hace ya casi 10 años, fue detenido y deportado por la frontera de Nogales.

"Me acuerdo que hacía mucho, pero mucho frío, y yo no sabía que existía este lugar (albergue San Juan Bosco)... esa noche me tocó dormir debajo de un puente junto con otras personas de la calle.

“Ya al siguiente día supe del albergue. Vine y de inmediato me dieron apoyo el señor Francisco Loureiro y su esposa Gilda, me ofrecieron alimentos y resguardo y me sentí muy agradecido”, recordó.

Verdaderamente me duele en el corazón (por la muerte del) señor Francisco (Loureiro Herrera); siempre fue muy noble persona, me brindó toda su confianza y siempre me trató con mucho cariño. Siempre le voy estar agradecido”.

A “PONER EL HOMBRO”

“El Polo” no se quedó con los brazos cruzados y empezó ayudar en las necesidades del albergue, haciendo limpieza y apoyando en las muchas actividades de la familia Loureiro hasta que se convirtió en su hombre de confianza.

Además de fungir como encargado del albergue, desde hace varios años es también el cocinero que prepara los alimentos para las decenas de migrantes que de manera diaria acuden al albergue.

El reciente fallecimiento de Francisco Loureiro Herrera fundador del albergue, fue un golpe muy duro para Leopoldo, quien sólo tiene palabras de agradecimiento para el hombre que lo apoyó en los momentos más difíciles.