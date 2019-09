Detectan autos nacionales con placas de "pafas"

NOGALES, Sonora.- Dueños de autos nacionales y regularizados que prefieren afiliarlos a organizaciones que emiten engomados y placas no oficiales, ha detectado la Agencia Fiscal del Estado.



Germán López Monroy, agente fiscal, confirmó que se da mucho este fenómeno.



"Hay mucho, se da mucho eso porque la gente pasa a veces con nosotros y nos amenaza, que me vas a hacer descuento y le digo ‘no puedo, no existen los descuentos’, no pues me voy a Onapaffa", platicó.



El sábado pasado, relató, una persona señaló que el carro le dijeron que era fronterizo, lo revisaron y era nacional.



"Entonces esa persona va a hacer un sacrificio para pagar el adeudo, 13 mil pesos y que su carro traiga placas mexicanas. Hay mucho carro con placas de organizaciones ("pafas") que están importados", destacó.



El agente fiscal del Estado dijo no tener el padrón de autos que ya regularizaron sus placas de 2019, ya que hay vehículos en desuso cuyos dueños no dan de baja.



Anunció que todavía están celebrando convenios para aquellos automovilistas que deseen ponerse al corriente en sus contribuciones.