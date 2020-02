Descartan casos de coronavirus en Nogales

NOGALES (GH).- En Nogales, donde se concentra el mayor flujo migratorio en Sonora, no hay alertamiento por coronavirus, aunque autoridades de salud arribaron al Albergue San Juan Bosco para realizar una jornada ante cualquier tipo de patología.



Ramiro Laguna Quintero, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 de la Secretaría de Salud, dijo que no tenía por parte un caso confirmado de coronavirus.



“Los casos primero se clasifican en probables, las notificaciones de casos hasta que no se hace confirmatorio y hasta este momento fuentes oficiales en Sonora no han confirmado son tenemos

caso’’, detalló.



El médico agregó que de igual manera realizan recomendaciones dirigidas a la prevención, promoción y educación para la salud.



“La gente que se sienta enferma que acuda el médico, si fue al médico les van a dar instrucciones para que proteja a la familia, se proteja él y a las personas de cualquier enfermedad respiratoria’’, añadió.

Protegerse del frío, del humo, evitar cambios bruscos de temperatura, comer alimentos ricos en vitamina C, así como andar bien abrigados y bien alimentados, son parte de las recomendaciones.“El lavado de manos es un de las maniobras más exitosas cuando estamos en plenos brotes epidémicos porque logra mitigar, bloquear, disminuir los riesgos porque hay infecciones que se transmiten por saliva, estornudos y todo mundo tocamos objetos y todo mundo toca objetos que nosotros tocamos’’, agregó.Mercedes Gameros, directora del Centro de Salud, descartó que en la jornada realizaran revisiones en específico por el coronavirus.“Básicamente son medidas de higiene como lavado de manos, es el elemento ideal de prevención no solo para enfermedades respiratorias sino también diarreicas’’, expuso.No se precisa esa patología (coronavirus) sino cualquier patología respiratoria, recordemos que estamos en época de invierno y cualquier enfermedad respiratoria que se pudiera presentar y es importante en ésta época que los que no se han vacunado, vacunarse contra influenza’’, añadió.