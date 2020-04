Daniel construye su propia carretilla para recolectar materiales

Nogales.- Construyó una pequeña carretilla con partes de bicicleta, triciclos, maderas, plásticos y una caja para recolectar materiales reciclables o cualquier aparato que pueda arreglar para venderlos y obtener algo de dinero.



Daniel Guadalupe González Monreal, de 35 años y residente de la colonia Los Tapiros, sale a diario de su casa a recolectar en las calles y contenedores de basura algo que le ayude a subsistir.



“En mi vida he tomado malas decisiones, no me preparé para salir adelante y ahora estoy pagando las consecuencias, vivo de lo que me encuentro en la calle, en la basura, junto botes o cualquier aparato que tira la gente.



“Yo hice esta carretita y junto de todo: Materiales o cosas que puedo vender, lo malo del caso es que ahora con eso del coronavirus están todas las recicladoras cerradas y no he podido vender nada”, externó.



El hombre mencionó que a diario sale de su casa y recorre varias calles del Centro de la ciudad, así como otras colonias para tratar de encontrar algo que pueda arreglar o llevar a su casa.



“Tengo una casa de madera y cuando encuentro alguna lámina o material que me sirva me lo llevo. Ahora, además de los botes de aluminio, me hallé una cafetera, la voy a tratar de componer para venderla”, compartió.



Daniel Guadalupe señaló que con el cierre de los establecimientos a causa de la pandemia se le ha dificultado aún más sacar el sustento para sus necesidades, aunque confía en que pronto todo volverá a la normalidad.