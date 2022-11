Dan último adiós a joven nogalense Arely Judith

NOGALES, Sonora.- En una ceremonia muy íntima y conmovedora, acompañada de cánticos luctuosos de alabanza que provocaron reacciones de tristeza y llanto, ayer por la tarde fue sepultada Arely Judith, quien el pasado martes murió al ser arrollada por el tren carguero después de salir de clases de la Escuela Secundaria No. 1 “Plutarco Elías Calles”.

Ella fue enterrada en un féretro de color albo puro, en el panteón de La Mesa, alrededor de las 17:00 horas, tras haber sido velado su cuerpo sólo dos horas (de 13:00 a 15:00 horas) en la funeraria Noriega.

Apesadumbrado, un familiar comentó, poco antes que llegara el cortejo fúnebre al camposanto, que la sepultura se hizo de forma expedita para respetar la decisión de sus padres, ya que no querían soportar por más tiempo su dolor.

De ahí que sólo sus familiares más cercanos y los amiguitos más allegados de la secundaria la iban a acompañar, para evitar más tristezas entre los demás compañeros y maestros de escuela, expresó.

Arely Judith, de 14 años de edad, fue arrollada después de salir de clases, cuando intentó brincar entre los vagones del tren para dirigirse a su casa y éste repentinamente reanudó la marcha, sobreviniendo el fatal desenlace.

CAUSA CONSTERNACIÓN

Tanto el alumnado como personal docente de la institución continúan conmocionados, señaló un empleado administrativo.

Ante la sensibilidad del caso no se puede brindar información respecto al mismo, añadió, mucho menos el director del plantel que le tocó ver el cuerpo de la estudiante ya sin vida en las vías del tren.

Los alumnos y maestros que convivían con Arely Judith están igual de conmocionados, no hablan de otra cosa. Lo hacen con mucha tristeza, dijo con pena el trabajador de la secundaria que prefirió omitir su nombre.

Un moño negro en señal de luto se encuentra en la entrada de la Escuela Secundaria No. 1 “Plutarco Elías Calles”.

SE SOLIDARIZA MADRE CON LA FAMILIA DE ARELY

Para la señora Teresa Gutiérrez, madre de una estudiante de primer año de la Escuela Secundaria No. 1, la muerte de Arely Judith, quien fue arrollada por el tren la tarde del martes, tras salir de clases cuando intentó brincar entre los vagones y éste se puso en movimiento, fue algo muy triste.

Imagínese cómo están ahorita sus padres y familiares sabiendo que en tan solamente unos instantes perdieron a su niña. Ay no que cosa tan lamentable. Se me hace un hilo en el estómago cuando me enteré y eso que yo sabía que mi hija venía con su hermana que siempre la recoge. Yo lloré mucho”, dijo.

También consideró que hace falta más concientización por parte de los padres de familia y de los propios estudiantes para que no hagan cosas peligrosas para evitar desgracias como la que acaba de suceder y que enluta a toda una comunidad.

“Lo peor de todo esto es que el puente peatonal está a unos cuantos metros para que crucen sin peligro. Yo sé que debemos concientizarnos, pero también creo que los policías deben estar más atentos cuando salgan los chamacos de la escuela y que sean más estrictos con ellos aunque se enojen los papás.

Algo se debe hacer entre las autoridades y nosotros los papás y los maestros para tomar conciencia del peligro”, agregó Teresa Gutiérrez.

Eliseo Estrada Muñiz, comandante de Tránsito Municipal, comentó que aunque existen sanciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno para peatones que pongan en riesgo su propia vida y/o la de otros, estas por lo regular no se aplican al pie de la letra para evitar roces con la ciudadanía en aras de la proximidad social, apostándole a la concientización.

“Desde hace mucho estamos llevando pláticas al respecto y otras actividades en contra de actitudes antisociales, a todas las escuelas aunque hay cosas que no podemos evitar. Muchas veces los padres de familia se enojan cuando queremos apercibir a los jóvenes. Lamentamos muchísimo lo que pasó. Nuestras condolencias a toda esa familia que ahorita está sufriendo tan irreparable pérdida”, externó.

No pueden obligar a los jóvenes para que utilicen el puente peatonal, dijo, y ya se han echado de enemigos a padres de familia.

Janett Zamora Mendívil, directora de Educación Municipal, publicó una esquela en la página de la institución en la que se conduele de tan desafortunado hecho.

“Nos estremece profundamente saber que no volverá más a las aulas una joven adolescente que el día de hoy no llegó a su institución educativa. Lamentamos enormemente el fallecimiento de Arely Judith quien para nosotros no es sólo una estudiante más, sino que era una representante más del futuro de la ciudad”, dice la publicación.

Rosa Armida Gálvez González, directora general del DIF Nogales, comentó que, ante tal consternación, la dependencia que preside Griselda Quintero de Gim se ofreció apoyar con todo a los deudos de la joven fallecida, desde lo sicológico y emocional, hasta en lo económico.

Es muy lamentable lo que pasó y aunque desafortunadamente no podemos volverle la vida a esa jovencita, es lo menos que podemos hacer como institución que apoya este tipo de desgracias”, externó.

En las redes sociales, las muestras de solidaridad, por esta situación, hacia los padres y familiares de la menor fallecida, no se han hecho esperar.