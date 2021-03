Cuenta Diana con “Brauny” su fiel compañera

NOGALES.- Diana Chávez, una mujer con discapacidad por el cáncer en la médula que padece desde los 2 años de edad, es la propietaria de “Brauny”, una perrita de servicio que se ha convertido en su fiel compañera.

El animal de 8 años de edad es de la raza Golden Retriever y tiene la capacidad de, a través de su olfato, advertir a Diana cuando requiere de algún medicamento.

Mi perra me advierte antes de sufrir una crisis o dolores que me puedan dar; (a “Brauny”) me la regalaron y no estaba destinada a ser de servicio, pero fuimos descubriendo que tenía esas habilidades y la empezamos a capacitar.