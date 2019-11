Cuarta parte de los usuarios de agua no la paga en Nogales

NOGALES, Sonora.- Una cuarta parte de los usuarios de agua potable no la pagan en Nogales, quienes aunados a los que se atrasan varios meses, han generado una cartera vencida por 147 millones de pesos.

El principal deudor es el usuario de toma domiciliaria, ya que representa el 92% del total de contratos; el resto corresponde a quienes ostentan tomas de tipo industrial y comercial.

Datos financieros del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (Oomapas) muestran que únicamente el 52% paga de manera puntual.

El 10% paga por el agua de manera extemporánea, se dijo, el 13% firmó convenios para finiquitar sus adeudos y el 25% "la quiere gratis’’.

Julio César Chávez, director general de la paramunicipal, manifestó que la presencia de usuarios morosos se da en todas las colonias en los diferentes sectores de la ciudad.

"Es importante que el ciudadano, nosotros como nogalenses, paguemos la parte que nos corresponde, recordemos que hay unos costos, simplemente lo que sale de la producción del agua, mantenimiento, energía, todo ese tipo de situaciones tienen que pagarse", recordó.

"El dato exacto no tengo, podría compartir regresando a oficina", expuso al preguntarle más detalles como adeudos, cantidad de morosos y casos que se detectan cada semana.

El funcionario reiteró que la mayor cantidad de deuda se da en las tomas habitacionales, pero también salen algunas tomas comercial e industrial.

Operativos

"Estamos abordando (el problema), haciendo operativos de la mano de los regidores, también no nomás vamos haciendo operativos, vamos con esquemas de pago que sean de fácil realización a nogalenses que deben desde dos meses hasta tres, cinco años", añadió.

El director de la paramunicipal reconoció que la cartera vencida representa una cantidad importante.

"No me gusta hablar de cantidad, podría decir una cantidad que no sea adecuada", externo.