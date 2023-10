Continúa ingreso lento en garitas de Nogales; se reunirán alcaldes con CBP para buscar estrategias

NOGALES, Sonora.- Ante una serie de complicaciones derivadas de las grandes filas de automovilistas que intentan ingresar a Estados Unidos, por las garitas de Nogales, este día los alcaldes de ambas ciudades sostendrán una reunión con jefes de la Patrulla Fronteriza.

El Mayor de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado, informó que el objetivo de esta junta es definir estrategias y sugerencias en torno a este problema suscitado, desde el mes pasado, en las garitas de Mariposa y Dennis DeConcini.

Estas situaciones son ocasionadas por falta de personal, de la CBP, que ha reducido el número de agentes en los accesos, disminuyendo con ello las líneas a la mitad, porque gran parte de su personal fue asignado a otras áreas, tratando de controlar el aumento de flujo migratorio en campo abierto, explicó.

“Desde Washington ordenaron que los Border Patrol (Patrulla Fronteriza) apoyaran en el proceso de los migrantes y entonces se redujo un 50% el personal que atendía estos puertos de entrada”, mencionó.



Si a esto se le junta la gran cantidad de visitantes que han estado acudiendo a las festividades de San Francisco Javier, la situación se complica más, dijo Jorge Maldonado.

Además, que el cierre temporal, por remodelación, de la garita peatonal Morley, por parte del Gobierno mexicano, no abona en nada ya que no avisaron con tiempo y no hubo manera de organizar alguna estrategia para minimizar las afectaciones.