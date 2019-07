Condonarán parte de adeudo a usuarios afectados de la CFE

NOGALES, Sonora.- El adeudo por el servicio de energía eléctrica, acumulado de enero a abril con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sí se va a condonar, anunció el representante de la Usuarios de Sonora A. C.



José Luis Hernández Rivera aclaró que no se condonará al 100%, pero sí estima que en un 80% a quienes se adhirieron al padrón de usuarios afectados.



"Sí se va a condonar la deuda de los usuarios, es lo que llegamos al acuerdo, esa deuda acumulada de enero a la fecha por los altos recibos de usuarios de enero, febrero, marzo y abril", reiteró tras reunirse en la Ciudad de México con altos directivos de CFE.



El líder social aclaró que por ejemplo, una persona que debe 10 mil pesos terminará pagando únicamente 2 mil pesos.



Expuso que la CFE instruyó a la paraestatal en Sonora a hacer los trabajos previos para lograr este acuerdo, por lo que hoy se reunirán representantes de Usuarios de Sonora en Agua Prieta para iniciar estas gestiones.



Hernández Rivera expuso que sería algo similar a lo que sucedió en Tabasco, donde una parte del adeudo la aportó el Gobierno federal, otra parte el Gobierno del Estado y otra los usuarios.



En el caso de Sonora, se hará un diagnóstico real y con esa información acudirán con el Gobierno del Estado y Gobierno federal para llegar a la firma del convenio de eliminación del 80% de la deuda.



"Sería ampliar lo que se firmó con el Gobierno del Estado y Gobierno federal respecto al subsidio; lo único es que se ampliará un poco más", precisó.



Hernández Rivera reconoció que en lo que están un poco "frenados" es en la aplicación de la tarifa 1F para la región Norte de Sonora, ya que le explican que los criterios son establecidos por la Comisión Nacional de Agua y le informan que en esa zona no se cumplen para aplicar esa tarifa social.



Pero, agregó, se acudirá con legisladores federales, Secretaría de Hacienda, CFE y Conagua para que en el caso del Norte de Sonora, cambien esos criterios y pueda buscarse una tarifa acorde a las condiciones climáticas de esta región de la entidad.