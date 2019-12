Casi 3 mil migrantes esperan en Nogales en busca de asilo en EU

NOGALES, Sonora.- Mil 863 adultos y 973 menores de edad, se encuentran en Nogales en espera de iniciar su trámite de asilo migratorio en Estados Unidos, muchos han tenido que rentar casa y trabajar.

En el caso del cubano David Serrano por dos meses ha vivido en Nogales esperando su turno para iniciar su proceso de asilo humanitario.

"Estamos rentando en Pueblitos (colonia), somos seis, pagamos mil 500 pesos al mes en renta. Compramos comida cada semana, nos cuesta más barato, estamos bien, nos sentimos bien.

"He trabajado en tiendas Oxxo, en construcción, maquila ya he trabajado muchas cosas; aquí la gente es muy chévere, muy buena, buenas personas", platicó el inmigrante cubano de 42 años.

Dijo que así se requiera pasar cinco, seis meses esperando en México para iniciar su proceso de asilo humanitario, así será.

Prefieren esperar

"Dormimos en un colchón, estamos seis en el cuarto, ya tengo en Nogales un mes y unos días.

"Si tengo que esperar no queda de otra, hay que esperar porque para Cuba no podemos virar, si es obligado hay que esperarlo", agregó.

Joandre dejó a su esposa e hija en Cuba y la primera semana que estuvo en Nogales rentó junto con otros compatriotas un hotel, pero era muy caro y mejor buscaron casa de renta.

"La cola está demorando más, antes era más rápido, promediaba antes un mes y algo, ahora promedia dos meses, tres meses, por eso salimos a buscar casa de renta caminando y preguntando, estuvimos una semana en el hotel y la renta es muy cara y tuvimos que buscar en Pueblitos, unas rentas por allá", agregó.

Hay cerca de 3 mil

"La mayoría están recluidos en los albergues y algunos rentando por lo regular y los que no traen recurso se quedan en los albergues que tenemos en la localidad", mencionó.

El funcionario señaló que semanalmente las autoridades estadounidenses procesan a unas 200 personas, quienes son llevadas al vecino país a iniciar su solicitud de asilo humanitario.

"Siguen llegando más, diariamente llegan personas, ha habido un aumento muy considerable desde que se implementó en otras fronteras que el asilo político lo estamos dando por esta frontera nada más, la mayoría de la gente se está viniendo por estos lados", aseveró.

De las casi 3 mil personas anotadas la gran mayoría de ellos son cubanos, venezolanos, centroamericanos y mexicanos, mayormente del estado de Guerrero (unos 400), estimó el coordinador municipal de la UPC.

Un mes a la espera

"Pues mientras den asilo está bien, aunque espere uno, lo importante es que le dieran permiso para pasar para allá", platicó.

En su caso, ha estado rentando un pequeño cuarto y ha tenido que conseguir trabajitos para solventar sus gastos, dijo.

Desconoce cuánto tiempo habrá de esperar, pero su turno para iniciar su solicitud de asilo humanitario oscila en el 3 mil 700, mientras que el número va actualmente en el 3 mil, por lo que el trámite todavía podría llevar meses.

"Hay que estar trabajando mientras llega el turno, lo que pasa es que en Guerrero está difícil estar, los problemas de la gente es que no puede trabajar uno allá, no podemos estar ahí", comentó.

David Galván viaja del Sur del País con su esposa y sus hijas de 5 y 7 años, y al igual que el otro migrante su turno para iniciar el trámite de solicitud de asilo humanitario en Estados Unidos oscila en el 3 mil 700.

"Tenemos que rentar porque está lleno el albergue, no alcanzamos lugar. No ponen fecha porque no es seguro todos los días que corra la lista de los números, a veces se atrasa y a veces se adelanta", agregó.

BRINDAN APOYO EN COMEDOR DEL MIGRANTE INICIATIVA KINO

María Engracia Robles, religiosa voluntaria en el Comedor del Migrante de la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF), ha visto un notable incremento de migrantes tanto en tránsito como deportados que acuden en busca de alimento.



“Hay muchísima gente que está llegando, gente que están deportando, en desayuno y comida se dan entre 500 y 600 a diario”, platicó.



La voluntaria comentó que sobre todo llegan más mexicanos que centroamericanos.



“El control que están ejerciendo en el Sur del País (restricción a centroamericanos) se ha sentido, pero también hay cubanos, venezolanos, hoy la mayoría de América Latina son cubanos y venezolanos”, destacó.



La religiosa recordó a la comunidad de Nogales que pueden ayudar donando ropa de invierno y cobijas para distribuir entre los migrantes.



“Pedir si alguien quiere donar, si tiene cobertores, colchonetas, suéter para frío, chamarras los recibimos en el comedor, todos los viernes abrimos para dar ropa a la gente que llegó durante la semana y aún así tenemos 300, 400 personas esperando ver qué pueden alcanzar para cubrirse del frío”, sostuvo.