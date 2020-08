Brindan apoyo en batalla contra el coronavirus

NOGALES.- En la batalla contra la pandemia del Covid-19, sin duda alguna el sector salud ha sido el más exigido y afectado, pero también están otras instituciones que no han dejado de dar servicio aun con los peligros y casos de contagios registrados.



Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Migración (INM) y grupos de auxilio como Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos, además del albergue San Juan Bosco, no han bajado la guardia en tiempos de esta contingencia.



El comisario de la Policía Municipal, Alberto López Rodríguez, informó que en la corporación se registró una muerte y alrededor de 150 personas, entre agentes y administrativos, que dieron positivo al Covid-19.



“Hemos estado pasando una etapa muy dura y trágica relacionada con la pandemia Covid-19 y desde el primer día hemos estado de la mano con el sector salud, en coordinación para prevenir más muertes.



“Lamentablemente se han suscitado muchos decesos, esto fue inesperado y no estábamos preparados, hemos aprendido mucho de esta lección y este problema de la pandemia no ha finalizado y seguimos trabajando en las medidas de seguridad”, dijo.



López Rodríguez reconoció la vocación de servicio de los elementos de Seguridad Pública que han enfrentado con entereza la contingencia sanitaria y muchos de ellos recuperados de contagio que volvieron a sus labores.

A principios de la pandemia cuando no había tratamientos, el primer caso de contagio al Covid-19 de la Policía Municipal y el quinto registrado en la ciudad fue el agente Jorge Ávila Castillo, con trayectoria de 31 años.

“No sé cuándo ni cómo, pero resulté contagiado, me tocó a mí, pasé momentos difíciles, pero afortunadamente logré recuperarme de salud y regresar a este trabajo que tanto me gusta”, comentó.



DESDE EL CUARTEL

Acuartelados y siempre dispuestos a atender los llamados por Covid-19 están los socorristas de Cruz Roja.

Guadalupe González Bucio, coordinadora del grupo de paramédicos de Cruz Roja Nogales, reconoció la entrega y vocación de los socorristas que se han mantenido en la línea de la batalla.



“Durante la pandemia, nuestros paramédicos se han vuelto más importantes que nunca, ellos han estado en la primera línea de esta lucha, ayudando a atender a los pacientes en esos momentos de mayor necesidad.



“Han tenido que adaptar sus prácticas para mantenerse a salvo ellos mismos, así como a sus familias y a sus pacientes, al tiempo que continuamos atendiendo a nuestra comunidad en atención médica pre hospitalaria; son admirables”, indicó.



La coordinadora de socorristas señaló que dos de los paramédicos resultaron positivos a Covid-19, los cuales se recuperaron y regresaron al servicio.



Saúl Arias, socorrista con cuatro años de servicio en la institución, calificó como una dura prueba cuando a mediados del mes de julio fue diagnosticado como positivo al contagio del Civid-19.



“Sólo al recordar todos esos servicios que me tocó atender de personas que murieron por Covid en sus casas o de aquellos pacientes que fallecieron cuando los trasladaba al hospital me hacía sentirme temeroso, pero afortunadamente logramos recuperarnos y volver a nuestro trabajo en Cruz Roja”, relató.



ATENCIÓN A MIGRANTES

Nadir Fernández Villasana, representante local del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que durante el pico de la pandemia se registraron cinco casos de contagio, incluyéndolo a él.



“Por la situación de recibir tanta gente de diferentes nacionalidades y sobre todo de Arizona, donde hay mucha incidencia de contagio, fue inevitable que resultáramos cinco personas contagiadas, entre ellas yo, de un total de 23 trabajadores.



“Yo sí quiero reconocer a estos compañeros porque inmediatamente en cuanto se recuperaron de salud se volvieron a reincorporar a sus funciones, con la misma dedicación y servicio a favor de los migrantes”, mencionó.



BOMBEROS NO PARAN

Gilberto Saavedra, comandante del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, señaló que con la pandemia se ha duplicado el trabajo por cuidar medidas de seguridad para evitar contagios.



“Hace un mes que lamentablemente perdió la vida nuestro compañero Efraín Garay Fuentes, un hombre muy servicial, muy querido por todos, que perdió la vida por esta pandemia que ha traído tanto sufrimiento a la ciudadanía en general.



“Además tuvimos varios contagios, fueron siete compañeros, pero gracias a Dios ninguno fue de gravedad y ya todos se encuentran recuperados y de regreso”, informó.



El Albergue para Migrantes San Juan Bosco, con 38 años de servicio, continuó aún con la pandemia.

Muchas instituciones de ayuda cerraron por temor a los contagios pero este albergue para migrantes siguió y sigue prestando el servicio.



Juan Francisco Loureiro Esquer, asesor jurídico del albergue, indicó que en el lugar se ha seguido trabajando de manera ininterrumpida y las 24 horas cuidando las medidas de seguridad que contempla el sector salud.



Señaló que ante el brote de contagio que se suscitó en el albergue se realizó el protocolo de seguridad y las personas fueron canalizadas a un lugar destinado por el Ayuntamiento para víctimas de Covid-19 hasta su recuperación.



SUPERAN ENFERMEDAD Elementos que sobrevivieron al contagio del Covid-19:



A DETALLE

Estas son algunas instituciones que enfrentan la pandemia con decisión y vocación de servicio en Nogales:

Seguridad Pública, con alrededor de 150 casos de contagio al Covid-19 y un policía auxiliar fallecido.

Instituto Nacional de Migración (INM), con cinco contagios entre sus trabajadores.



Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, con siete elementos contagiados y un fallecido por Covid-19.

Cruz Roja Nogales, con dos socorristas contagiados.



Albergue San Juan Bosco, con 38 años de trabajo continuo al servicio de personas vulnerables, registró un brote de cinco migrantes contagiados.