Atropellan a niño mientras jugaba

NOGALES, Sonora.- Un menor con antecedentes de enfermedades cardiacas fue atropellado cuando jugaba a la pelota afuera de su casa, en la colonia La Mesa, el automovilista se dio a la fuga.



El afectado fue identificado como Brayan Emanuel L., de 5 años de edad, quien fue ingresado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con lesiones en el antebrazo izquierdo y tobillo derecho.



Según el informe de Tránsito Municipal fue a las 19:04 horas cuando reportaron que en la calle Juníperos, de la colonia La Mesa, se había suscitado el atropellamiento de un niño de 5 años de edad.



Al lugar acudieron agentes municipales y socorristas de Halcones Dorados, quienes trasladaron al menor al hospital antes mencionado, donde fue diagnosticado de lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.



La mamá del niño indicó que su hijo se encontraba jugando en la banqueta y que al perseguir la pelota a la calle fue arrollado por un pick up Chevrolet S-10, color negro, con franja dorada.



El automovilista no detuvo su marcha y se dio a la fuga con rumbo al Poniente de la colonia La Mesa, donde se perdió de vista de acuerdo con el comunicado de las autoridades municipales.



La mujer mencionó que su hijo tenía antecedentes de problemas cardiacos y afortunadamente al ser examinado en el hospital se comprobó que no tenía complicaciones de gravedad.