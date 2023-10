Atienden a dos niñas migrantes con problemas de neumonía; madre solicita apoyo a la comunidad

NOGALES.- Con síntomas de neumonía, dos hermanitas migrantes, de 7 y 8 años de edad, respectivamente, se encuentran internadas en el Hospital IMSS Bienestar y necesitan ayuda.

Por tal motivo y ante la falta de tomografías y otros análisis con los que no cuenta el citado nosocomio, la madre de las menores acudió desesperada ante la Cruz Roja para solicitarles apoyo a sabiendas que esta organización presta auxilio humanitario a migrantes en situaciones difíciles, expresó Guadalupe González Bucio.

La coordinadora de la institución, delegación Nogales, dijo que ante tal urgencia notificó la situación al Comité Internacional de la Cruz Roja Mexicana (Cicrm) quien inmediatamente asumió los gastos de los estudios que necesitan las niñas y solamente estaban a la espera de los resultados del laboratorio para determinar el tratamiento a seguir.

Narró que hace tres días una doctora del hospital le comentó que una de las niñas, de 8 años de edad, presentaba un cuadro de neumonía y la tenían con oxígeno, probablemente ocasionada por Covid, y necesitaba hacerse los estudios porque la institución no cuenta con el equipo para ello.

Al llegar a la cama de la niña vimos que no era sólo una, sino que había otra, su hermanita de 7 años y también presentaba problemas respiratorios por lo que nos volvimos a comunicar con el Comité (Circm) e inmediatamente hubo respuesta positiva para que ambas fueran trasladadas a un laboratorio especializado”, indicó González Bucio.

Ojalá alguien pudiera ayudarnos con lo básico de las niñas, ya que las den de alta en el hospital. Solamente que nos apoyen con alguna despensa o alimentos básicos, para que estén bien las niñas, mientras se recuperan, no pedimos más… Hoy gracias a Dios amanecieron mejor y le agradezco enormemente a la Cruz Roja y a los doctores que las están atendiendo por todo lo que han hecho por nosotras”, dijo la madre de las menores.

Reveló que desde el 21 de septiembre tuvo que abandonar su lugar de origen (región del Río Balsas, en el estado de Guerrero) porque ya no pudo soportar vivir más en ese ambiente de violencia y angustia donde fue despojada de lo que tenía y temía por su vida y la de sus hijas.

Dejó lo poco que tenía con todo y raíces familiares. Su meta ahora es recibir asilo en Estados Unidos y para tal efecto ya lo solicitó a través de la aplicación del CBP One, indicó.

Me siento desesperada porque estoy aquí sola con mis hijas y no sé para cuándo pueda ser aceptada mi solicitud. Lo peor es que no puedo regresar a mi tierra porque podemos morir. Es imposible vivir tranquila en esa región. Ni para allá ni para acá”, refirió.