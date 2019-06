Analizan estrategias de apoyo a migrantes

NOGALES, Sonora.- Con un Centro de Migrantes que esperan edificar, así como la habilitación de dos albergues, Nogales se prepara para hacer frente en caso de recibir centroamericanos liberados de Estados Unidos.



Jesús Antonio Pujol Irastorza, presidente municipal de Nogales, dijo que hasta entonces no ha informado el Gobierno federal cuándo y por cuáles fronteras liberarán de Estados Unidos a los solicitantes de asilo.



"Hay aproximadamente 8 mil gentes en Estados Unidos esperando asilo, acordaron a nivel federal entre Estados Unidos y México que ahora en lugar de que se queden en Estados Unidos se van a venir del lado mexicano.



"Vamos a tener que ir viendo, tenemos un proyecto avanzado en el tema de un Centro de Migrantes para poder atender esa gente, pero no sabemos ahorita las cantidades de gentes que van a llegar a Nogales", expuso.



Pujol Irastorza aclaró que en este momento los albergues están prácticamente llenos, por eso la intención de habilitar más.



"Tenemos uno del DIF que vamos a habilitar, son gastos adicionales que no teníamos contemplados que también afectan en ciertos sentido, sabemos que el Gobierno federal no nos va a dejar olvidados en Nogales, obviamente fue un tema de negociación y van a tener que ir viendo cómo reasignan recursos para esta gente", apuntó.



El presidente municipal de Nogales agregó que se debe ver lo positivo de este fenómeno, ver la manera de dónde emplear a los migrantes.



"Hay muchas vacantes en la industria maquiladora, te vas al comercio, todos los gremios, hay muchas vacantes, muchas oportunidades para que se queden", apuntó.